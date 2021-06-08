ثقافة وفنون

اختيار الفنان أحمد حلمي سفير اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎

عمل أحمد حلمي مع يونيسف مصر على مدار 5 سنين.
المال - خاص 10:29 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 10:29 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته باختياره سفير اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكتب عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»: “سعيد جداً باختياري كسفير ليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.

وأضاف: “على مدار الخمس سنين اللي فاتو اشتغلت مع يونيسف مصر على ملفات مهمة لتنمية الطفولة المبكرة، والتربية الإيجابية، والتصدي للتنمر. والفترة الجاية حنركز على القضايا الإقليمية اللي بتمس كل أطفالنا”.

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واختتم قائلا: “بإذن الله نقدر مع بعض نساعدهم وخصوصاً اللي عايشيين في مناطق النزاعات على إنهم يكبروا بدون خوف ولاحرمان من التعليم”.

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بقلم المال - خاص

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