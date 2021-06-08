اختيار الفنان أحمد حلمي سفير اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎

عمل أحمد حلمي مع يونيسف مصر على مدار 5 سنين.

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته باختياره سفير اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكتب عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»: “سعيد جداً باختياري كسفير ليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.

وأضاف: “على مدار الخمس سنين اللي فاتو اشتغلت مع يونيسف مصر على ملفات مهمة لتنمية الطفولة المبكرة، والتربية الإيجابية، والتصدي للتنمر. والفترة الجاية حنركز على القضايا الإقليمية اللي بتمس كل أطفالنا”.

واختتم قائلا: “بإذن الله نقدر مع بعض نساعدهم وخصوصاً اللي عايشيين في مناطق النزاعات على إنهم يكبروا بدون خوف ولاحرمان من التعليم”.