اختيار الفائز بتطوير 1695 فدانًا فى «هليوبارك» خلال شهرين

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن اللجان المكلفة بدراسة العروض المالية والفنية الخاصة بمناقصة تطوير مدينة هليوبارك التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من المقرر أن تنتهى من أعمالها خلال شهرين.

وأكدت المصادر أن اللجنة الفنية بدأت دراسة العروض المقدمة من 3 شركات تطوير كبرى ومن المرجح الانتهاء خلال أيام.

وأوضحت أن اللجنة ستتولى فحص العروض المالية للشركات، يتبعها قرار لجنة الترسية باختيار الكيان الفائز بالتطوير.

يذكر أن «مصر الجديدة» تلقت 3 عروض لتطوير مشروع «هليوبارك» بمدينة القاهرة الجديدة شملت حسن علام العقارية وماجد الفطيم وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى.

وأعلنت الشركة فى 4 مارس الماضى طرح كراسة شروط مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع «هليوبارك» أمام المطورين العقاريين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.

وقررت الشركة فى وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم 29 يونيو الماضى بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين، إحداهما إلى 27 يوليو الماضى، والأخرى إلى 9 أغسطس الماضى.

وعلمت «المال» فى وقت سابق أن عشر شركات تطويرعقارى سحبت كراسة شروط المناقصة، بينما تقدم ثلاث فقط بعروض رسمية .

وشملت قائمة الشركات العشر بخلاف المتقدمين كل من المراسم الدولية للتطوير العمراني، طيبة لإدارة الأصول العقارية (لافيستا) ومدينة نصر للإسكان، ومحمد على السويلم – ماسكو – السعودية والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك – ومصر إيطاليا للاستثمار العقاري.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 30 ديسمبر الماضى على طرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع «هليوبارك» للاستغلال بنظام المشاركة فى الإيرادات مع شركات التطوير العقارى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن مجلس الإدارة فوض العضو المنتدب لمخاطبة المكاتب المتخصصة لإعداد كراسة الشروط اللازمة تمهيدا للعرض على المطورين العقاريين.

وكلفت «مصر الجديدة» فى وقت لاحق شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى للقيام بدور مستشار التطوير والمزايدة.

ويمتد مشروع «هليوبارك» على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.