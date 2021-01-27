اختيار العضو المنتدب لـ«راميدا للأدوية» ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي على مستوى الوطن العربي لعام 2020

خلال فعاليات الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز مؤسسة جلوبال العالمية G2T Global Awards، والذي أقيم هذا العام افتراضيًا عبر تقنيات التواصل الإلكتروني

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا – عن تكريم الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب للشركة، ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي على مستوى الوطن العربي لعام 2020.

وقالت راميدا في بيان وصل المال أن التكريم جاء خلال فعاليات الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز مؤسسة جلوبال العالمية G2T Global Awards، والذي أقيم هذا العام افتراضيًا عبر تقنيات التواصل الإلكتروني.

و انطلقت جوائز جلوبال العالمية عام 2016 بهدف تقدير وتكريم المؤسسات والشركات المتميزة على مستوى العالم العربي.

ويُجرى اختيار الفائزين بتلك الجوائز من خلال منظومة تقييم دقيقة تستند إلى 17 معيارًا محددًا، والتي يتم عن طريقها منح الجوائز لثلاث فئات رئيسية: فئة القيادة، وفئة الأعمال، وفئة المسئولية المجتمعية.

وحصل الدكتور عمرو مرسي على هذه الجائزة تقديرًا لمسيرته القيادية الاستثنائية وإدارته الرشيدة التي تجاوزت كفاءة الإدارة اليومية لعمليات وأنشطة الشركة، فضلاً عن نجاحه المتواصل في الوفاء بالتزاماته تجاه جميع الأطراف ذات العلاقة.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، عن اعتزازه الشديد بتتويجه بهذه الجائزة المرموقة إلى جانب النخبة المشرفة من قيادات الأعمال في مصر، والتي تضم السيد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي لبنك مصر و السيدة نفين الطاهرى عضو مجلس النواب .

ولفت مرسي إلى أن العام الجاري سيوافق إتمامه عقدًا كاملاً من مسيرته المهنية مع راميدا وتعاونه المثمر مع زملائه بفريق العمل، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة نجاحات الشركة والوفاء بالتزاماتها المجتمعية الثابتة بأفضل الطرق والوسائل الممكنة.