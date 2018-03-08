اختيار السودان ضمن الدول المؤسسة للتحالف الدولى للطاقة الشمسية

وكالات:تسلمت السودان إخطاراً رسمياً من وزارة الخارجية الهندية، يفيد باعتباره دولةً مؤسسةً لحضور المؤتمر التأسيسى للتحالف الدولى للطاقة الشمسية والذى سينعقد يوم 11 مارس الجاري، بالعاصمة الهندية نيودلهي.وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله خضر - فى بيان الأربعاء - "إن

وكالات:

تسلمت السودان إخطاراً رسمياً من وزارة الخارجية الهندية، يفيد باعتباره دولةً مؤسسةً لحضور المؤتمر التأسيسى للتحالف الدولى للطاقة الشمسية والذى سينعقد يوم 11 مارس الجاري، بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله خضر – فى بيان الأربعاء – “إن سفارة السودان فى نيودلهى تسلمت رسميا إخطارا من الحكومة الهندية يفيد باستلام وثيقة مصادقة الخرطوم النهائية على الاتفاقية الإطارية المنشئة للتحالف الدولى للطاقة الشمسية والتى وقع عليها السودان فى باريس فى عام 2016”.

وأضاف أن الإخطار الرسمى تضمن دعوة السودان لحضور المؤتمر التأسيسى للتحالف، باعتباره من الدول المؤسسة.