اختيار استاذ هندسة في جامعة مصر للمعلوماتية ضمن قائمة أفضل علماء العالم

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، عن إدراج الدكتور يسري حسن يسري الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، ضمن أفضل علماء العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصدرت “ستانفورد” قائمة بأسماء أفضل 2٪؜ من علماء العالم الأكثر استاذا أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2023.

و يضم هذا التصنيف أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 مليون أكاديمي نشط في جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالاً علمياً و176 حقلاً فرعياً في الاعتبار.

وقدمت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للدكتور يسرى حسن يسرى الأستاذ بكلية الهندسة، لتصنيفه ضمن أفضل 2٪؜ من علماء العالم، مؤكدة أن هذا الأمر يعد إنجازاً جديداً ضمن الإنجازات التي تحققها الجامعة، فضلاً عن أنه يبرهن على ريادتها وتميزها في مجال البحث العلمي، مما يجعلنا نفخر باحتضاننا نخبة من الأكاديميين والباحثين المتميزين والمبدعين في تخصصاتهم

.وقالت بهجت:” للعام الثانى على التوالي تمكن الدكتور يسرى من تحقيق ذلك الإنجاز العلمي والذي يتزامن مع حرصنا المستمر على ضرورة الإرتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين المتميزن بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة المرموقة لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات المتقدمة بمختلف التخصصات، حيث يأتي ذلك إلتزاماً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدعم اللامحدود للجامعة من قبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”

.وأضافت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية:” إن إدراج الدكتور يسري ضمن أفضل 2٪؜ من علماء العالم يعد فخراً كبيراً لمصر، وهو دليل على الثروة البشرية التي تمتلكها الجامعة، فضلاً عن أنه يعكس قيمة وقدرة أعضاء هيئة التدريس لدينا في المشاركة البحثية ضمن الأسرة الأكاديمية الدولية بنتائج تساهم في تحقيق الفارق وتعكس قيمنا الحضارية المتقدمة.

وأشاد الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بهذا الإنجاز العلمي الذي حققه الدكتور يسري حسن يسري. موضحاً أن إدراج باحث من جامعة مصر للمعلماتية في قائمة ستانفورد للعام الثاني على التوالي يشير إلى أنه من خلال أعماله وأبحاثه المنشورة أسهم في التقدم في مجالات تخصصه بشكل مستمر، كما أن إدراج علماء وأكاديميين من جامعة مصر للمعلوماتية في قائمة ستانفورد أمر بالغ الأهمية حيث يدل على إهتمام الجامعة بالبحث العملي ومشاركتها العالمية في هذا الأمر، جراء تميز بيئة البحث والعلماء لدينا.

وأشار حسن، إلى أن هذا التصنيف يوضح إحراز الجامعة تقدماً سريعاً وكبيراً في مهمتها المتمثلة في ترسيخ قيم التكنولوجيا المتطورة وصناعتها وتأهيل قادة المستقبل بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وذلك من خلال إنتاج معرفة بحثية جديدة وتطبيقات علمية وعملية ذات صلة باحتياجات المجتمع والصناعة والاقتصاد

.و قال الدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية:” إن استراتيجية الجامعة تعزز التقدم البحثي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية ومراكز الأبحاث المرموقة في كبرى المؤسسات العالمية، وهو ما تظهره وتؤكده النتائج والتي تعد نقلة نوعية في مخرجات البحث والنشر بالمجالات ذات الأهمية القومية والدولية. لافتاً إلى أن تلك النتائج وهذه التصنيفات تجعل كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ملتزمون بتحقيق التميز والوصول للأفضل

.وأوضح المصري، أن هذا التصنيف يعتمد على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً، وذلك بالإضافة إلى مؤشر قياس أثر الباحث العلمي والتعاون البحثي

.يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة الميكاترونيكس ، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.