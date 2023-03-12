اختيار أندرو محسن عضوًا للجنة تحكيم «كوبنهاجن للأفلام الوثائقية»

اختارت إدارة مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية “(CPH:DOX)، المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 26 مارس الجاري، الناقد السينمائي أندرو محسن، ليكون عضو لجنة تحكيم جائزة FACT، في الدورة الـ 20 لـ مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية.

وتضم لجنة التحكيم بجانب أندرو محسن كل من المخرجة الصينية الأمريكية نانوف وانج، صاحبة العديد من الأفلام الوثائقية المهمة مثل “One Child Nation – أمة الطفل الواحد”، الذي حصل على العديد من الجوائز، والمخرجة والمنتجة السويدية فريدا باركفورس، التي حصل فيلمها “Pervert Park – حديقة الانحراف” على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان “صندانس”.

مهرجان “كوبنهاجن” هو أحد أهم المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية في أوروبا، ويعرض سنويًا عشرات الأفلام المهمة من جميع أنحاء العالم ضمن مسابقاته وبرامجه المختلفة.

يذكر أن أندرو محسن، قد شغل منصب مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الثلاث دورات الأخيرة، كما شارك أيضا من قبل كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات أخرى، من بينها مهرجان طنجة الوطني في المغرب.

يشار إلى أن جائزة FACT، يتم منحها لأحد الأفلام التي تقدم تحقيقات صحفية في قضايا مهمة، ويتنافس عليها هذا العام 11 فيلمًا.