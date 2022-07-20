اختيار أستاذة بجامعة الإسكندرية ضمن أعلى 40 باحثا في علاج السرطان بالعالم

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة ، رئيس جامعة الإسكندرية، الفريق البحثي برئاسة الدكتور “أحمد سلطان”، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والسرطانية بجامعة الإسكندرية، لاختيار الدكتورة “أميرة فيالة” أحد أعضاء الفريق البحثي، ضمن قائمة أعلى 40 باحثا على مستوى العالم من الذين تميزت أبحاثهم العلمية بما يؤثر على تقدم وتطور علم طب الأمراض والكلينيكال باثولوجي وعلاج السرطان، وذلك من الهيئة الأمريكية للباثولوجيا الإكلينيكية لعام 2022.





وأشار الدكتور “أحمد سلطان” رئيس الفريق البحثي إلى أن الفريق يقوم الآن بأبحاث متقدمة فى مجال الذكاء الاصطناعي والطب الموجه الشخصى والخلايا الجذعية السرطانية لإيجاد علاجات غير تقليدية لتحسين طرق العلاج الحالية والحفاظ على صحة المريض.



وأوضحت دكتورة “فيالة” أن الاختيار تم بمعرفة مجموعة من العلماء في هذا المجال والذين تضمهم الجمعية الأمريكية للكلينيكال باثولوجي ASCP، والتى تُعد أقدم وأكبر منظمة في علم طب الأمراض على مستوى العالم، ويترأسها حالياً أحد العلماء المرشحين لنيل جائزة نوبل.



وقالت إن اختيارها هو تتويج لأبحاثها عن علاجات السرطان بدون كيماوي، موضحة أن الباحثين المختارين سيتم تأهيلهم ليكونوا قادة للعلماء الجدد في المجال وليشاركوا بإسهاماتهم في تطوير علم طب الأمراض في مجال الكلينيكال باثولوجي، وأن الاختيار في الأساس تم على أساس الأبحاث المتقدمة والإسهامات التي قاموا بها، خصوصاً الأبحاث الحديثة في مرحلة ما بعد ظهور كورونا.



كما أعربت دكتورة “فيالة” عن فخرها بأن الأبحاث التي تُجري على أرض مصر ويقوم بها الفريق البحثي في جامعة الإسكندرية تتم على خلايا سرطانية بشرية مثل الخلايا التي تجرى عليها الأبحاث في الدول المتقدمة.