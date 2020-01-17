اختيارات للألوان وبيئة عمل محفزة في تأثيث مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية

أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع تم خلاله متابعة موقف تأثيث مقار الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل.

وخلال الاجتماع عرض الفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع تقريرا شاملا حول موقف تصنيع وتوريد الأثاث المكتبي لكل مؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم من جانب الهيئة العربية للتصنيع، بالإشتراك مع الكيانات الصناعية المتميزة بالقطاع الخاص.

وعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع نماذج كل القطع اللازمة من الأثاث للمكاتب، وقاعات الاجتماعات.

وذلك في ضوء التصور الذي تم وضعه، وبما في ذلك المقاييس والخامات، والمواصفات الفنية خلال تأثيث مقار الوزارات .

وتم استعراض تقرير حول المخططات العامة للتصاميم الداخلية للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الاجتماع أيضا.

مخططات التصاميم الداخلية لمقار الوزارات تتضمن جودة الإضاءة وترشيد الطاقة

وتشمل مخططات التصاميم الداخلية خلال تأثيث مقار الوزارات أنظمة الإضاءة، والتي تضمن جودة الإضاءة وترشيد الطاقة، بجانب تصميمات المكاتب والغرف وهي تتباين من وزارة إلى أخرى على النحو الذي يضفي لكل واحدة منها خصوصية مميزة، فضلاً عن اختيارت الألوان، بما يضمن بيئة عمل مريحة ومحفزة ومنتجة.

وتناول العرض مختلف التجهيزات الأخرى التي تحقق الأهداف الرامية لأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مقترناً بتغيير بيئة العمل وأساليبه على نحو متطور وينعكس على الأداء الحكومي بصورة عامة.

ومن جانبه قدم رئيس الوزراء مقترحاته على ما تم عرضه من تصورات، وثمن ما يتم من جهود في هذا الإطار.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية الالتزام بتحقيق عناصر الجودة فيما يتم تنفيذه من أعمال تصنيع أثاث المقار الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على إيجاد بيئة العمل المتطورة والمحفزة، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للتنفيذ.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه بشأن تأثيث مقار الوزارات على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل.

ويأتي ذلك حيث يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدة اجتماعات متواصلة لمتابعة تجهيزات واستعدادات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة .