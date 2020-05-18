«اختل توازنه من شرفة منزله».. وفاة موظف بمكتب نائب محافظ القليوبية مصابا بكورونا

تم شن حملة تعقيم لديوان عام محافظة القليوبية واتخاذ الإجراءات الوقائية فيروس كورونا المستجد

أعلنت محافظة القليوبية وفاة موظف بمكتب نائب المحافظ، بعد اختلال توازنه بالطابق الرابع بمنزله.

وقالت المحافظة في بيان: “إنا لله وإن اليه راجعون توفي إلى رحمه الله تعالى (م.ح) بمكتب نائب المحافظ حيث اختل توازنه بالطابق الرابع بمنزله وتم نقله لمستشفى ناصر وتوفي فور وصوله المستشفى”.

وأمس أصدرت المحافظة بيانا “في ضوء ما أثير من أحاديث وأخبار حول إصابة (م. ح ) بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) بمكتب إيمان ريان نائب المحافظ و غلق المكتب”.

وقالت: “نتشرف بإحاطتكم علما بأن أحد أعضاء المكتب منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم إثبات حالته”.

وأضافت: “على الفور قامت نائبة المحافظ بإصدار تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء المكتب لمدة ١٤ يوما بناء علي تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية واتباع الاجراءات الوقائية ضد الفيروس وفقاً لإرشادات منظمه الصحه العالمية”. في ضوء ما اثير من احاديث واخبار حول إصابة (م. ح ) بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) بمكتب السيدة / ايمان ريان نائب…Gepostet von ‎محافظة القليوبية‎ am Samstag, 16. Mai 2020

وتم شن حملة موسعة لتطهير ديوان عام المحافظة ببنها احترازيًا حيث تقرر غلق مكتب نائب المحافظ وملحقاته احترازيا 14 يوما، ووضع العاملين بالمكتب تحت الملاحظة لمخالطتهم الحالة.

تضمنت الحملة رش المكاتب والأدوار المختلفة والمكتب المشار إليه بالمطهرات والكلور، حيث قام فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة بالعمل عقب الإعلان عن الإصابة.



وشددت المحافظة من الإجراءات الوقائية من خلال قياس الحرارة بالكواشف للمترددين يوميا على المحافظة، بجانب تشغيل بوابتي تعقيم استلمتهما مؤخرا من صندوق «تحيا مصر» في إطار مكافحة فيروس «كورونا» ومبادرة «نتشارك الأزمة هتعدي».