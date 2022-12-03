«اختلف مع خطيبته».. انتحار شاب أثناء تجهيز مسكن الزوجية بالغربية

أنهى شاب حياته شنقًا أثناء تجهيزه مسكن للزواج في محافظة الغربية ، بعدما نشبت بينه وخطيبته مشادة على إثرها أقدم على الانتحار لمروره بضائقة نفسية.

كان قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية ، قد تلقى بلاغًا من سائق مركبة “توك توك”، وزوجته، عن إقدام نجلهما على الانتحار شنقًا داخل شقة سكنية “مستأجرة”، والمقرر زواجه بها.

وبالانتقال وسؤال خطيبة المتوفي، أقرت بأنها كانت برفقته بالشقة المشار إليها لتنظيفها لقرب زواجهما، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وانصرفت عقب ذلك.

وأضافت أنه لدى معاودتها الاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان عليه لم يتجاوب معها، فقامت بالعودة للشقة مرة أخرى وفوجئت به مُسجى بأرضية الغرفة بجوار سلم خشبي فاتصلت بأحد أصدقائه، وعندما حضر وبرفقته نجل عمه لمساعدتها ونقله للمستشفى، إلا أنهم فوجئوا بوفاته، وبسؤال المذكورين أيدا ما سبق.

وبسؤال والدي المتوفي، أيدا ما سبق واتهم خطيبة نجله بالتسبب في سوء حالته النفسية، لكثرة الخلافات بينهما مما دفعه إلى الانتحار.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.