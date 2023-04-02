«اختلف مع المدير».. سائق يتنكر في ملابس نسائية ويحرق أتوبيسي مدرسة في القاهرة

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات واقعة إشعال النيران في أتوبيسين تابعين لإحدى المدارس في محافظة القاهرة ، بعدما اتضح أن سائق على خلافات مع مدير المدرسة دفعته للتنكر في ملابس نسائية وسكب البنزين وحرق الأتوبيسين.

حريق أتوبيسي مدرسة في القاهرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان السائق مرتكب الواقعة، والقبض عليه، وتجرى التحقيقات معه.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بنشوب حريق بمركبتي “أتوبيس” تابعتين لإحدى المدارس الخاصة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث ثمة إصابات.

اعترافات المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه نظرًا لوجود خلافات سابقة بينه ومدير المدرسة، ارتدى ملابس نسائية وتوجه لمحل الواقعة وسكب مادة قابلة للاشتعال “بنزين”، من جركن كان بحوزتة وإضرام النيران بالسيارتين، وارتدى الملابس النسائية للحيلولة حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليه.

وبارشاده ضبطت الملابس المستخدمة في إرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.