اختلفوا على صفقة بيع حاويات.. كواليس خطف مستخلص جمركي من الإسكندرية

قال المتهمون إن المجني عليه نصب عليهم في بيع كونتنرات.

تسببت خلافات على صفقة بيع حاويات إلى تدبير 6 أشخاص واقعة خطف مستخلص جمركي من محافظة الإسكندرية باستدراجه إلى العاشر من رمضان بالشرقية، والاعتداء عليه بالضرب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من المتهمين وتحريره.

خطف مستخلص جمركي

تعود الواقعة إلى تلقي أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان من، جاء فيه أن موظف -مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية- حضر للإبلاغ عن خطف شقيقه مستخلص جمركي.

وقال إن شقيقه حضر إلى مدينة العاشر من رمضان رفقة سائقه بالسيارة ملكه، لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، إلا أنه فوجئ بعودة سائقه بالسيارة لمدينة الإسكندرية دون شقيقه.

وأضاف المُبلغ أنه عند اتصاله على هاتفه المحمول تبين أنه مغلق.

استدراج المجني عليه من الإسكندرية للشرقية

وبسؤال السائق، قال إنه حضر رفقة شقيق المُبلغ لمدينة العاشر من رمضان لمقابلة أحد الأشخاص في إحدى الكافتيريات، وعقب وصولهما دلف شقيق المبلغ للكافتيريا، وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكي (لا يعلم أرقامها) تقف أمامه، ويرجع قائدها للخلف مصطدمًا بمقدمة السيارة قيادته، وخرج منها 3 أشخاص تعدوا عليه بالضرب دون إصابات، فغادر مسرعًا بالسيارة متوجهًا لمدينة الإسكندرية وأخبر الـمُبلغ.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، والتى أسفرت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين المُختطف و6 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، على صفقة بيع حاويات، وأهم وراء واقعة اختطافه من داخل محطة الوقود.

6 أشخاص وراء الحادث وضبط 3 منهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وباستهداف المتهمين ضُبط 3 منهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بسبب نصب المجني عليه على اثنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير بيع كونتنرات فعقدا العزم على اختطافه.

المتهمون: نصب علينا في بيع كونتنرات

وفي سبيل ذلك استدرج أحدهم لمحطة الوقود بزعم بيع صفقة كونتنرات، وبتاريخ الواقعة توجه باقي المتهمين لمدينة العاشر من رمضان مستقلين سيارتين، وأثناء وصول المجني عليه افتعل أحد المتهمين حادث تصادم مع سيارته لإشغال عمال محطة الوقود بالحادث.

وتمكن باقي المتهمين من خطف المجني عليه داخل سيارة ولاذوا بالهرب، وعقب ذلك كبلوه وعصبوا عينيه واحتجزوه داخل منزل بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ملك أحدهم، واعتدوا عليه بالضرب وتعذيبه.

تهم احتجاز وتعذيب

وبتضييق الخناق على باقي المتهمين أطلقوا سراح المختطف، وبمناقشته أيد ذلك وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين المضبوطين تبين أنه يحوي 3 مقاطع فيديو متضمنين احتجاز وتعذيب المجني عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.