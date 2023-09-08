«اختلفت مع أسرته فألقته بالمصرف».. سيدة تخطف طفلًا من جيرانها وتقلته في الشرقية

ارتكبت سيدة جريمة قتل وخطف أحد الأطفال من أبناء جيرانها عقب وقوع خلافات بينهم، فاستدرجت الطفل ووضعته في جوال ثم ألقته بأحد المصارف المائية في منطقة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كان قسم شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية ، قد تلقى بلاغًا من حداد مسلح عن غياب نجله طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، عن مسكنهما.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية خلف تغيب الطفل، وأن مرتكبة الواقعة ربة منزل -مقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهلية الطفل بسبب الجيرة.

واستغلت تواجد الطفل أمام منزلها واستدرجته لمسكنها ووضعته داخل جوال، وأحكمت غلقه ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها بأحد المجاري المائية، وبارشادها عثرت على جثة الطفل.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.