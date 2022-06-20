«اختلفا على المبيت داخل عقار مهجور».. عامل نظافة ينهي حياة زميله بالقاهرة

كشفت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة ، عن ارتكاب عامل نظافة جريمة قتل زميله بعد خلافات نشبت بينهما على المبيت داخل عقار غير مأهول بالسكان في منطقة مصر الجديدة، وتمكنت من ضبط الجاني.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل عقار غير مأهول بالسكان، وبها عدة إصابات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المجني عليه يعمل في جمع القمامة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص -له معلومات جنائية- يعمل في جمع القمامة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على المبيت داخل العقار المشار إليه.

وأضاف أنه في سبيل ذلك اختبأ بالمنطقة المحيطة بالعقار حتى استغرق المجني عليه في النوم، وتحصل على قطعة من الحجر من داخل العقار، وتعدى عليه بالضرب على رأسه، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، واتخذت الإجراءات القانونية.