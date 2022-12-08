«اختلفا على الأرباح».. سيدة تدبر واقعة احتجاز وضرب صاحب شركة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص ارتكبوا واقعة الاعتداء بالضرب واحتجاز صاحب شركة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة، واتضح أن شريكته في العمل وراء التخطيط للواقعة انتقامًا منه لوجود خلافات مالية بينهم، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من صاحب شركة للخدمات العامة والنظافة بمنطقة مدينة نصر -مصابًا بسحجه بالوجه- يفيد بتضرره من شريكته بذات الشركة ونجليها -مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون- لاشتراكهم مع آخرين، باستدراجه والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابته المُشار إليها.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين أجبروه على توقيع 6 إيصالات أمانة، وذلك بسبب خلافات مالية بينه والأولى على قيمة أرباح مالية خاصة بالشركة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهم وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأوضحت المتهمة الأولى أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينها والمجني عليه، على أرباح مالية بالشركة عملهما، ورفضه رد مبلغ مالي.

وأشارت إلى أنها استعانت بـ 3 أشخاص آخرين -أمكن ضبطهم- وأقروا باشتراكهم في ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبارشاد أحد المتهمين ضبطت الإيصالات مزيلين بتوقيع المجني عليه، وباستدعائه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.