«اختلفا على الأجرة فصدمه عمدًا».. ملابسات فيديو دهس سائق تاكسي لمواطن بالسويس

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله اصطدام قائد إحدى سيارات الأجرة “تاكسي” بأحد المواطنين عقب نزوله من السيارة بمحافظة السويس.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، من مواطن -مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين- قال إنه أثناء استقلاله سيارة أجرة “تاكسي”، وعقب وصوله حدث خلاف بينه وقائدها على قيمة الأجرة، فاصطدم الأخير به عمدًا مما أسفر عن إصابته بسحجات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة ومالكها، وبسؤاله قرر أن السيارة كانت بحوزة شخص -مقيم بمحافظة السويس- ويعمل عليها كسائق، وألقت القبض عليه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.