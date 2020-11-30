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اختلسه صيدلي.. ضبط 3 أشخاص بتهمة بيع مصل الأنفلونزا الموسمية عبر «فيس بوك»

لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح.
أماني عوض 2:26 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 2:26 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص بينهم مدير صيدلية، بتهمة الترويج لبيع كميات من مصل الأنفلونزا الموسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اختلسها الأخير وسلمها للآخران لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح لاقتسامها معًا.

بيع مصل الأنفلونزا الموسمية عبر فيس بوك

كانت معلومات وتحريات مباحث إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن مندوب بيع أدوية، وسائق يروجان لمصل الأنفلونزا الرباعي (يقتصر توزيعه كحصص للصيدليات الكبرى والجهات الحكومية) والإعلان عن بيع كميات منه عبر موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك” بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة أجرة، ملك وقيادة الثاني بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وعثر بحوزتهما على عدد من عبوات مصل علاج الإنفلونزا، خاص بإحدى الهيئات، مبلغ مالي 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

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صيدلي شركة حكومية اختلس الكميات

وأضافا أنهما تحصلا على الأمصال المضبوطة من مدير صيدلية تابعة لإحدى الشركات الحكومية.

وضبط مدير الصيدلية بالتنسيق مع الجهات المعنية أثناء تواجده بالصيدلية محل عمله.

وأقر المتهم الأخير، باختلاسه عدد من عبوات مصل الأنفلونزا من الصيدلية محل عمله، وتسليمهم للمتهمان المضبوطان بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء، واقتسام الأرباح فيما بينهم، مما يعد إخلالاً جسيماً بمقتضيات ومهام وظيفته والإضرار العمدي بالمال العام.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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