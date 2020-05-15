اختلاس واختراق حسابات وتجارة عملة.. تفاصيل 6 قضايا كشفتها الأموال العامة

كشفت مباحث الأموال العامة عن 6 قضايا بالمحافظات، تنوعت بين اختلاس مدير مالي بأحد المستشفيات بقنا لأكثر من مليوني جنيه، وتجارة عملة بالدقهلية خارج السوق المصرفية، واختراق حسابات لعملاء شركات وسرقة مبالغ مالية واستخدامها فى التسوق الإلكتروني.

وتنشر “المال” تفاصيل القضايا التي كشفتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

اختلاس مليوني جنيه من مستشفى بقنا

فى محافظة قنا، ضبطت الأموال العامة مدير مالي سابق بإحدى المستشفيات، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون واختلاسها لنفسه.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أن مدير مالي سابق بإحدى المستشفيات بقنا، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، في الفترة بين عامي 2016/2019 استغل موقعه الوظيفي.

وأكدت أنه لجأ إلى التزوير في حوافظ التوريد والتلاعب في بعض دفاتر العلاج الاقتصادي، وتحصيل مبالغ مالية بقسائم من دفاتر مفقودة، ولم يتم توريد تلك المبالغ بحساب الصندوق بالبنك.

وبلغت قيمة جملة المبالغ التي اختلسها المدير المالي مليوني و130 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت ضده الإجراءات القانونية.

موظف يخترق حسابات عملاء شركته

والواقعة الثانية تقدمت ببلاغها إحدى الشركات العاملة بمجال النقل الحديث لتطبيقات الهاتف المحمول، اتهمت موظف خدمة عملاء لديها باختراق حسابات العملاء والأرصدة المربوطة عليها، والاستيلاء على 240 ألف جنيه، بعد استغلال طبيعة عمله.

وأكد البلاغ المقدم لمباحث الأموال العامة، أنه تمكن من اختراق حسابات العديد من العملاء، وتغيير أرقام الهواتف المسجلة على نظام عمل الشركة، والخاصة بحساباتهم إلى أرقام هواتف أخرى خاصة به.

وأضاف أنه استولى على تلك الحسابات وأرصدتها بالاشتراك مع آخرين، بقيمة بلغت 240 ألف جنيه عن طريق تحويلها إلى حسابات أخرى تابعة له بالشركة.

وإجراء عمليات شحن أرصدة لحسابات أخرى وشراء باقات تابعة للشركة، وإعادة بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص آخرين بأسعار أقل من مثيلتها بالشركة، ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولي عليها للشركة.

الأموال العامة تكشف تجارة العملة بالدقهلية

وفي الدقهلية، ضبطت الأموال العامة أحد الأشخاص، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، أن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، تلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصى بأحد البنوك من العديد من الأشخاص بإحدى الدول العربية.

وأشارت إلى أنه استلمها واستبدلها لما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وتسليمها ذويهم داخل البلاد مستفيدًا من فارق العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقاً للفحص المستندي 270 ألف دولار أمريكي.

سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

وبالمنيا ضبط أحد الأشخاص بعد الاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكتروني، خاصة بأحد المواطنين، وإجراء عمليات شراء بموجبها من مواقع تسوق إلكترونية.

تلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، بلاغـًا من مدرس، مقيم بمحافظة المنيا، اتهم فيه شخص بالاستيلاء على بيانات بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصة به أثناء تردده على مسكنه لإصلاح موتور المياه الخاص به.

وتصوير بطاقتي الدفع الإلكتروني باستخدام هاتفه المحمول، مما مكنه من إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى، باستخدام تلك البيانات بإجمالي مبلغ 36 ألف جنيه.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص به، تبين أنه محمل بصور بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمبلغ، وعدد من مواقع التسوق الإلكتروني.

تحويلات مالية غير مشروعة

والقضية الخامسة، كشف تحويلات مالية غير مشروعة، ضبط فيها شخصين بمركز شرطة مطاى بالمنيا، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها مستنديًا، مبلغ 12 مليون جنيه.

شركة لبيع شقق ساحلية وهمية

وبمحافظة الغربية، ضبط مدير شركة غير مرخصة بتهمة النصب على أحد المواطنين، والاستيلاء على أمواله بزعم توفير وحدة سكنية له بإحدى المدن الساحلية.

جاء ذلك بعدما تلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بكفرالشيخ.

واتهم مدير وشريك بشركة غير مرخصة للاستثمار والتنمية العقارية، مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، مقيم بالمنصورة، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي تملك وحدات سكنية فى المدن السياحية والساحلية، متخذًا من الشركة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأكد أنه استولى منه على مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 140 ألف جنيه، بزعم توفير وحدة سكنيه له بإحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، لكنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت معه الإجراءات القانونية.