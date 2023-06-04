اختلاس مدير شركة لقطع غيار السيارات بضائع بقيمة 5 ملايين جنيه في القاهرة

اختلس مدير إحدى فروع شركة متخصصة في قطع غيار السيارات ، لبضائع من مكان عمله بقيمة 5 ملايين جنيه، بعدما استولى على الكميات من مخزن الشركة، ونقلها لمكان آخر مستأجر في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مالك مؤسسة لقطع غيار السيارات -مقيم بمحافظة الجيزة- عن تضرره من مدير فرع الشركة واتهمه باختلاس كمية كبيرة من قطع غيار السيارات تُقدر بقيمة 5 ملايين جنيه، من داخل المخزن الخاص به في المنطقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء إرتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أنه غافل المجني عليه أثناء سفره ونقل تلك البضائع من مخزن الشركة إلى أحد المخازن المؤجرة الكائن بعقار آخر في ذات المكان.

وبإرشاده عثروا على كافة المسروقات بالمخزن المشار إليه، وباستدعاء المبلغ حضر وتعرف على المسروقات واتهمه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية ومع المتهم.