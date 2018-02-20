اختفاء 3 إيطاليين فى المكسيك منذ 20 يوما

خالد بدر الدين: أعلنت اليوم الثلاثاء السلطات المكسيكية أنها تحقق فيما إذا كانت شرطة ولاية خاليسكو بغرب البلاد قد لعبت دورا في اختفاء ثلاثة مواطنين إيطاليين هناك بعد أن أفادت تقارير باختفاء الإيطاليين وهم من نابولي في 31 يناير الماضى، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم في محطة بنزين بمنطقة تيكاليتلان في

خالد بدر الدين:

أعلنت اليوم الثلاثاء السلطات المكسيكية أنها تحقق فيما إذا كانت شرطة ولاية خاليسكو بغرب البلاد قد لعبت دورا في اختفاء ثلاثة مواطنين إيطاليين هناك بعد أن أفادت تقارير باختفاء الإيطاليين وهم من نابولي في 31 يناير الماضى، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم في محطة بنزين بمنطقة تيكاليتلان في جنوب خاليسكو.

وقال روبرتو لوبيز المسؤول بالولاية إن السلطات تقيم وتستخدم كافة المعلومات المتاحة لتحديد ما إذا كانت الشرطة ضالعة في الاختفاء وأن السلطات ستتعاون مع تحقيق مكتب النائب العام ووزارة الخارجية والسفارة الإيطالية في المكسيك ولكنه لم يوضح ما إذا كانت السلطات على اتصال مباشر بأقارب الإيطاليين المختفين.

وذكرت وكالة رويترز أن أقارب وأصدقاء الإيطاليين الثلاثة – رافائيل روسو وأنطونيو روسو وفينتشنسو تشيمينو – قد نظموا مسيرات في شوارع نابولي في مطلع هذا الأسبوع لمطالبة حكومة المكسيك بتحديد مكانهم.

وتواجه المكسيك أسوأ تصاعد للجريمة العنيفة إذ سقط أكثر من 25 ألف قتيل خلال العام الماضى مع انقسام عصابات المخدرات المتناحرة إلى جماعات أصغر ونزاعها على الأراضي وفي أكثر ولايات المكسيك عنفا كثيرا ما يتواطأ رجال شرطة فاسدون مع العصابات.

ومن ناحية أخرى فتح مكتب الادعاء في مكسيكو سيتي تحقيقا حول اختفاء الصحفي ماريو أنطونيو كاناس (40 عاما) الصحفي الإذاعي براديو فورميولا كان قد غادر منزله بوسط مكسيكو سيتي حوالي الساعة الثانية عصر يوم الجمعة ثم اختفى بعد ذلك بنحو أربع ساعات ونصف الساعة ولم يذكر مكتب النائب العام ما إذا كان يشتبه في جريمة ما.

ومن ناحية أخرى أكدت منظمة مراسلون بلا حدود إن المكسيك أخطر دولة بالنسبة للصحفيين في نصف الكرة الغربي.