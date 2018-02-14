اختفاء ملحوظ فى 5 سلع غذائية بالعريش

❏ مباحث التموين تمشط الأسواق بحثًا عن مخازن سرية للتجار المخالفينمحمد مجدىيعانى المواطنون فى مدينة العريش، خلال الأيام الحالية، اختفاء ملحوظًا فى معروض عدد من السلع الغذائية الأساسية، وهى الزيت والسكر والأرز والمسلى والشاى فى المحال التجارية، وفقًا لتصريحات فتحى راشد، مدير مديرية التموين والتجار

❏ مباحث التموين تمشط الأسواق بحثًا عن مخازن سرية للتجار المخالفين

محمد مجدى

يعانى المواطنون فى مدينة العريش، خلال الأيام الحالية، اختفاء ملحوظًا فى معروض عدد من السلع الغذائية الأساسية، وهى الزيت والسكر والأرز والمسلى والشاى فى المحال التجارية، وفقًا لتصريحات فتحى راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى شمال سيناء، لـ«المال».

وأطلقت القوات المسلحة الجمعة الماضى، عملية عسكرية شاملة فى سيناء، تحت اسم “عملية سيناء 2018″، وذلك بعد توجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على معاقل الإرهاب فى المنطقة.

وقال راشد إن مباحث التموين تقوم منذ أيام بتمشيط المحال والمخازن التجارية، بحثاً عن أى أماكن سرية تخزن السلع الأساسية، وتحجبها عن المواطنين لرفع سعرها.

وأضاف أن المقررات التموينية الخاصة بشهر فبراير الجارى تم تسلمها فى مواعيدها المقررة نهاية يناير الماضى، ولا توجد أزمات فى طرحها للمواطنين فى محال البقالة التموينية.

وقال إن الكميات التى تم تسلمها جرى نقلها من المخازن التموينية إلى مخازن أخرى تحت حراسة القوات المسلحة، لتفادى السطو عليها، مشيرًا إلى أنها مؤمنة بشكل كامل.

وأوضح راشد أن إجمالى المقررات التموينية الشهرية الخاصة بشمال سيناء، يبلغ 300 طن أرز، ومثلها زيت، بالإضافة إلى 350 طن سكر، وذلك على البطاقات التموينية، وفارق نقاط الخبز المدعم.

بينما قال محمد ناصح، سكرتير الغرفة التجارية فى شمال سيناء، لـ«المال»، إنه تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم استغلال أجواء الأحداث الدائرة الآن فى سيناء لزيادة أسعار السلع الغذائية على المواطنين.

يذكر أن عدد المستفيدين من المقررات التموينية فى شمال سيناء يبلغ نحو 321 ألفا و830 مواطناً، بعدد بطاقات يصل إلى 80 ألفًا، وما يقرب من 130 بقالا تموينيا.