اختفاء عامل بشبكات غاز الإسكندرية لتقديمه محضرا ضد الشركة

إيمان عوفقال على البطاوي، المستشار القانوني للتعاونية القانونية للوعي العمالي، إن 36 عاملا من المحصلين بشركة شبكات غاز الإسكندرية يعانون من تعنت الشركة ومستثمرها الكويتي.وأضاف أنهم تمت الموافقة على عملهم بالشركة منذ شهر يناير 2017، على أن يتم تعيينهم بعقود عمل دائمة خلال ثلاثة أشهر، إلا أنهم فوج

إيمان عوف



قال على البطاوي، المستشار القانوني للتعاونية القانونية للوعي العمالي، إن 36 عاملا من المحصلين بشركة شبكات غاز الإسكندرية يعانون من تعنت الشركة ومستثمرها الكويتي.

وأضاف أنهم تمت الموافقة على عملهم بالشركة منذ شهر يناير 2017، على أن يتم تعيينهم بعقود عمل دائمة خلال ثلاثة أشهر، إلا أنهم فوجئوا بإدارة الشركة تتهرب من ذلك الالتزام، بل قامت بإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة بقيمة 30 ألف جنيه، بحجة أنهم يحصلون آلاف الجنيهات يوميا، ومع تزايد الأزمات وارتفاع الأسعار، وإصرار الشركة على عدم تعيين الـ36 عاملا، أعلنوا الإضراب منذ أسبوعين وتوقفوا عن تحصيل اشتراكات المواطنين، ففوجئوا بأن إدارة الشركة تحرر محضرا بقسم العامرية أول بتبديد عهدة، والاستيلاء على ما قاموا بتحصيله خلال فترة الإضراب، وهو ما دفع العمال إلى الذهاب للشركة، وتسليم ما لديهم من معدات على أن تتنازل الشركة على المحاضر التي قامت بتحريرها ضد العمال، فقامت الشركة بإنذارهم بالفصل.

وأوضح البطاوي أن العمال توجهوا لتحرير محاضر بهذه الوقائع بقسم شرطة العامرية، فرفض مأمور القسم، فتوجهوا للنيابة من أجل تمكينهم من تحرير محضر، وبالفعل توجهوا لقسم العامرية بقرار النيابة بتمكينهم من تحرير محاضر فرفض المأمور مرة ثانية، وتحت ضغط العمال وافق على تحرير محضر باسم عامل واحد وهو حمد أحمد أحمد، ثم قام باحتجازه بالرغم من كونه المبلغ وليس مدانا بأي تهمة، بحجة عرضه على الأمن الوطني صباح اليوم ومن وقتها لا يعرف أحد مكانه.

ولفت المستشار القانوني لتعاونية وعي العمال أن العمال أرسلوا برقيات للنيابة والنائب العام عن احتجاز زميلهم ومازالوا في انتظار آخر التطورات.

ومن جانبه، قال أحد عمال شركة الشبكات بشركة غاز الإسكندرية، أن رواتبهم لا تزيد عن 800 جنيه، رغم أنهم يقومون بجهد كبير، ويتعرضون لسباب وشتائم من الأهالي، وبالرغم من ذلك فإن إدارة الشركة ترفض تعيينهم، وتلاحقهم بإيصالات الأمانة التي وقعوا عليها من أجل الحصول على الوظيفة، مشيرا إلى أن الشركة مملوكة لمستثمر كويتي وأن كل الأجهزة الحكومية تنحاز له على حساب العمال، متسائلا أين حقوقنا مع المستثمرين الأجانب؟ هل لتلك الدرجة كرامة وحقوق العمال المصريين مهدرة؟