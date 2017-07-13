اختفاء خمس علامات تجارية من سوق السيارات

المال ـ خاصشهدت سوق السيارات على مدار الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجارى، غياب 5 علامات تجارية عن الساحة المحلية، هي ديهاتسو، وسكودا، وبروتون، وMG الصينية، وألفا روميو.وأرجع مسئولو تلك العلامات أسباب غيابها إلى ارتفاع التكلفة الاستيرادية، أو لنزاعات قضائية، أو انتقال العلامة التجارية إلى وكيل



المال ـ خاص

شهدت سوق السيارات على مدار الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجارى، غياب 5 علامات تجارية عن الساحة المحلية، هي ديهاتسو، وسكودا، وبروتون، وMG الصينية، وألفا روميو.

وأرجع مسئولو تلك العلامات أسباب غيابها إلى ارتفاع التكلفة الاستيرادية، أو لنزاعات قضائية، أو انتقال العلامة التجارية إلى وكيل جديد، وسعيه لضخ استثمارات جديدة فى خدمات ما بعد البيع، وصالات العرض تمهيداً لإعادة طرح طرازاتها مرة أخرى.

أشار مصدر بسوق السيارات، إلى أن السبب وراء غياب العلامة اليابانية ديهاتسو، قرار الشركة الأم لوقف تصدير سياراتها، للسوق الخارجية، واقتصار طرح موديلاتها فى اليابان، وإندونيسيا، ما تسبب فى غيابها سواء لشرائح السيارات الملاكى أو النقل «فان».

فيما يتعلق بالعلامة التشيكية سكودا، فيرجع اختفاءها عن السوق إلى النزاع الدائر بين أرتوك أوتو، والشركة العالمية، الذى ما زال دائراً حتى الآن فى ساحات القضاء، وحصول كيان للتجارة والاستثمار على حق الاستيراد الحصرى لطرازات سكودا، وقطع الغيار المتعلقة بها.

وتشهد صحافة السيارات فى المجلات والملاحق المتخصصة بسوق السيارات لجوء أرتوك أوتو إلى الإعلان عن كونها الوكيل الحصرى والوحيد للعلامة التجارية، وطرحة لطراز أوكتافيا A7، بخصومات تصل إلى 40 ألف جنيه.

فيما تؤكد كيان للتجارة والاستثمار على كونها المستورد الجديد لسيارات وقطع غيار سكودا، كاشفة عن طرح 3 طرازات بحلول سبتمبر المقبل، وفقاً للتصريحات التى أدلى بها رجل الأعمال كريم نجار، المساهم والشريك الرئيسى في كيان.

وأكد مصدر بإحدى الوكلات الصينية على استقرار «MG « العالمية على شركة الغنام الكويتية، كوكيل حصرى لها فى مصر، بعد انتهاء عقد شركة إيجبشن أتوموتيف، الوكيل السابق لها، وأن الشركة تسعى حالياً لتدشين عدد من صالات العرض، ومراكز الصيانة تمهيداً لإعادة طرح العلامة التجارية فى أقرب وقت ممكن.

فيما يتعلق بألفاروميو، كشف جوزيف دانيال، مدير التسويق، والمبيعات لفيات وألفا روميو بفيات كرايسلر إيجيبت FCA، عن طرح طرازين جديدين للعلامة الإيطالية خلال الفترة المقبلة، هما جوليتا، وستليفيو الجديدة، المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والمقرر عرضها خلال أكتوبر المقبل بحد أقصى.

وأوضح فى تصريحات سابقة لـ»المال»، أن غياب ألفا روميو كان مؤقتاً، وأن FCA تتعاون حالياً مع وكيلها ممثلاً فى شركة النيل الهندسية لطرح الطرازين، لاستعادة مكانتها بالسوق.

ومن جانبه، قال أحد مندوبى مبيعات بروتون بشركة عز العرب، إن الطرازات المتوافرة حالياً، هى موديلات العام الماضى، وأن السبب فى غيابها لدى الموزعين المعتمدين، تأخر طرح موديلات العام الحالى.

وكشف عن وجود مفاوضات جادة تجرى حالياً بين الشركة الأم، ووكيلها، بهدف طرح طرازات جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على اقصى تقدير، موضحا أن التحديات التى تشهدها سوق السيارات تسببت فى عرقلة نمو العلامة التجارية، والممثلة فى ارتفاع التكلفة الاستيرادية.

وأشار إلى أن الطرازات المتوافرة لدى عز العرب «جين 2» باللون الأبيض فقط، و»برسونا» فئة الأوتوماتيك.

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