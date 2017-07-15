اختفاء جميع طرازات إم جى باستثناء 750

أحمد شوقىاختفت جميع طرازات إم جى من معارض السيارات؛ باستثناء طراز "750"، وطرحت الشركة المصرية البريطانية للسيارات وكيل إم جى؛ خلال الفترة الماضية باقة من سيارات إم جى شملت طرازات: إم جى 750، وإم جى 350، وإم جى 5، وإم جى 3، وإم جى كروس أوفر.ويبدو أن ذلك ناتج عن أزمة وكالة إم جى فى مصر؛ حيث أشارت

أحمد شوقى

اختفت جميع طرازات إم جى من معارض السيارات؛ باستثناء طراز “750”، وطرحت الشركة المصرية البريطانية للسيارات وكيل إم جى؛ خلال الفترة الماضية باقة من سيارات إم جى شملت طرازات: إم جى 750، وإم جى 350، وإم جى 5، وإم جى 3، وإم جى كروس أوفر.

ويبدو أن ذلك ناتج عن أزمة وكالة إم جى فى مصر؛ حيث أشارت تقارير إلى انتهاء عقد وكالة الشركة المصرية البريطانية للسيارات دون تحديد وكيل آخر حتى الآن؛ وقد اشارت بعض التقارير إلى أن الوكالة استقرت على بعض الشركات مثل: الغانم الكويتية؛ لكن لم يتأكد ذلك حتى الآن.

وأكد مصدر بشركة أبو حتة للسيارات الموزع الحصرى لسيارات إم جى عدم توفر جميع سيارات العلامة التجارية؛ باستثناء طراز ام جى 750؛ مستبعدًا طرح أى طرازات أخرى قريبًا فى مصر.

وأوضح أن إم جى 750 تتوفر بفئتين؛ الأولى: مزودة بمحرك سعته اللترية 1800 سى سى تيربو؛ بسعر 250 ألف جنيه، والثانية: مزودة بمحرك 2500 سى سي؛ بسعر 300 ألف جنيه. ويتم التسليم بشكل فورى فى حالة الدفع الفوري؛ أما فى حالة التقسيط؛ فيتم التسليم عقب انهاء إجراءات الحصول على القرض من جهة التمويل.

وأوضح الموديل المتوافر بمصر يخص عام 2017؛ ولم يتم طرح موديل 2018 حتى الآن.

ونفى تأثير ما أثير عن مشكلات خاصة بالتوكيل على توفر قطع الغيار وإجراء عمليات الصيانة الدورية وتقديم كل خدمات ما بعد البيع؛ مؤكدا التزام شركة أبو حتة بالتعاون مع شركة المصرية البريطانية للسيارات بتقديم كل الخدمات وتوفير قطع الغيار.

وحتى مارس الماضى؛ كانت السيارة إم جى 3 تحتل المرتبة الثانية على قائمة أرخص السيارات الجديدة فى مصر؛ بسعر يتراوح بين 105 و120 ألف جنيه؛ فيما جاءت إم جى 350 بالمركز الرابع بسعر 199,9- 144,9، وتبعتها فى المركز الخامس إم جى 3 كروس أوفر بسعر 129,9 ألف جنيه.