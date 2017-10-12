اختفاء السيارة جاك S2 من الأسواق

الوكيل يعد بالتسليم خلال نوفمبر أحمد شوقى اختفت السيارة الصينية جاك S2 من السوق بشكل تام؛ سواء لدى الموزعين أو التجار أو الوكيل ذاته. وأوضح أحد موزعي جاك أن المجموعة العربية للتجارة "القصراوى" وكيل العلامة الصينية توقفت عن توريد طراز…

الوكيل يعد بالتسليم خلال نوفمبر

أحمد شوقى

اختفت السيارة الصينية جاك S2 من السوق بشكل تام؛ سواء لدى الموزعين أو التجار أو الوكيل ذاته.

وأوضح أحد موزعي جاك أن المجموعة العربية للتجارة “القصراوى” وكيل العلامة الصينية توقفت عن توريد طراز جاك S2 منذ عدة أسابيع بسبب عدم وصول شحنات جديدة من الشركة الأم حتى الآن.

وأضاف أن الوكيل كان قد خفض حجم الطلبيات من جاك الأم بسبب حالة الركود التي تجتاح السوق منذ عدة أشهر خوفًا من عدم إمكانية تسويقها؛ لكن مبيعات السيارة انتعشت خلال الأسابيع الفترة الماضية بعد إعلان الوكيل عن طرح خصومات كبيرة على موديل 2017 ما أدى إلى سحبه بشكل كامل من السوق بعد أن أصبحت الأسعار ملائمة لكثير من العملاء الساعين لحيازة سيارة منخفضة السعر؛ خاصة بعد الارتفاعات التي شهدها سوق السيارات خلال الشهور الماضية.

وأوضح الموزع أن الوكيل لم يطرح سوى كميات محدودة من موديل 2018 وتم بيعها بشكل كامل؛ مشيرًا إلى أن الموزعين طالبوا الوكيل بضخ كميات جديدة بالسوق لكنه وعد بتحقيق ذلك بداية شهر نوفمبر المقبل بعد وصول الدفعات الجديدة.

في المقابل أوضح الموزع أن طراز جاك S3 متوافر بالسوق ويحقق مبيعات جيدة لكن ليس بنفس مستوى جاك S2.

ويقول مسئول بخدمة عملاء جاك بشركة القصراوي إن جاك S2 غير متوافرة نهائيًا بالمعارض بعد نفاد الدفعات القديمة، موضحًا أنه لا يوجد موعد محدد لتسليم السيارة للعملاء نظرًا لعدم العلم بموعد وصول الدفعات الجديدة.

وبالنسبة لـ”جاك S3 قال إن موعد التسليم يتحدد حسب فئة السيارة والمواصفات التي يطلبها العميل الخاصة بالألوان، موضحا أنه توجد بعض الفئات حاليا بالمعارض فيما لا تتوافر فئات أخرى.