اختفاء السيارات الصينية وتخارج 6 طرازات حال التطبيق

المال ـ خاص: توقع عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، أن يسفر تطبيق معايير الانبعاثات الأوربية «يورو 5» فى خروج ما يقرب من 6 طرازات توفيرها فى السوق المحلية عبر التجميع، بالإضافة إلى العلامات التجارية الصينية. أكد فى تصريح لـ«المال» أن…

المال ـ خاص:

توقع عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، أن يسفر تطبيق معايير الانبعاثات الأوربية «يورو 5» فى خروج ما يقرب من 6 طرازات توفيرها فى السوق المحلية عبر التجميع، بالإضافة إلى العلامات التجارية الصينية.

أكد فى تصريح لـ«المال» أن تخارج تلك العلامات يسهم فى تراجع الإقبال على الشراء، خاصة مع التوقعات التى تشير إلى ارتفاع أسعار السيارات جراء تطبيق تلك القرارات.

توقع أن يصل إجمالى مبيعات سوق السيارات عقب تطبيق اليورو 5 إلى مستويات تصل إلى 130 ألف سيارة، موضحاً فى الوقت ذاته أن هناك عددًا من الشركات العالمية التى تمتلك خطوط إنتاج لها، تستطيع مخاطبة الشركات العالمية بهدف تزويدها بمحركات تتطابق مع المواصفات الجديدة التى ترغب الحكومة تطبيقها.

تابع : أما عن الطرازات التى توقف إنتاجها على الساحة العالمية، فأشار إلى أنها فى سبيلها إلى التوقف تماماً عن التجميع، والبيع داخل السوق المحلية.

وأضاف أنه يوجد حاليا فى السوق المحلية مصنعين، يلتزمون بتطبيق معايير الانبعاثات الأوروبية «يورو 5»، مملوكون لشركات عالمية تسعى إلى تطبيق أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا فى مجال صناعة السيارات.