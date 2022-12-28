اختفاء أنواع من سمن روابي وزيت الطعام بكل فروع كازيون «مستند»

أعلنت سلسلة ماركت كازيون إختفاء أصناف الزيت والسمن أوزان 700 مل أنواع الأصيل وسمن روابي من كافة فروعها على مستوي الجمهورية وذلك عبر بيان لها على الفيس بوك.

وأضاف السلسلة على صفحتها أن هناك أنواع أخري من الزيوت والسمن الروابي متوافره في الفروع التابعة لها ، موضحة أن اختفاء تلك الأنواع يرجع إلى عدم توريد الشركات المصنعه لتلك المنتجات خلال الفترة الحالية.

وقامت المال بجولة في أحد فروع الشركة بالقليوبية، ورصدت عدم وجود زيت حلوة أيضا وزن 700 مل، بالإضافة إلى عدم وجود أرز الأطيب، والذي كان يتم توريده لسلاسل كازيون فقط.

رصدت شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية، أسعار السلع الغذائية بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها جميع الأسعار.

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الشعبة تقوم باستمرار برصد حالة الأسواق وما تشهده أسعار السلع الغذائية من تغيرات.

وأضاف المنوفي، أن أسعار السلع الغذائية شهدت حالة من الاستقرار منذ أسبوع على مستويات الارتفاعات التي شهدتها في وقت سابق.

وأوضح المنوفي، أن أسعار السكر تتراوح من 16- 20 جنيها للكيلو، ونفس الأمر بالنسبة للدقيق فهو يتراوح من 16 – 20 جنيها للكيلو، وبالنسبة للأرز المعبأ يتراوح من 14 – 18 جنيها للكيلو ، أما الزيت فيتراوح سعر الكيلو من 40 – 45 جنيها.

وأكد المنوفي علي ضرورة كتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية بشكل واضح حتى لا يتم التلاعب من قبل بعض التجار في الأسعار، وحتى يعود الاستقرار للأسواق مرة أخرى، ويشعر المواطن بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوفير السلع له بالسعر المناسب دون إرهاق لميزانية الأسرة المصرية.