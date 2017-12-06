اختفاء أجهزة بي إن سبورتس

محمد فتحى:أكد عدد من موزعى شبكة «بى إن سبورتس» فى مصر، اختفاء أجهزة الاستقبال من السوق منذ نحو شهر ونصف، وتأخر حصولهم على الحصص المقررة منها من دون معرفة السبب الحقيقى.وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE» المسئولة عن تشفير القنوات بمصر - رفض ذكر اسمه - ف

محمد فتحى:

أكد عدد من موزعى شبكة «بى إن سبورتس» فى مصر، اختفاء أجهزة الاستقبال من السوق منذ نحو شهر ونصف، وتأخر حصولهم على الحصص المقررة منها من دون معرفة السبب الحقيقى.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE» المسئولة عن تشفير القنوات بمصر – رفض ذكر اسمه – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الشركة ليست مسئولة عن تلك الأزمة، مؤكدا أنها تخص الشركة القطرية نفسها بسبب مشكلات تسعيرية.

وأوضح أن أجهزة الاستقبال موجودة فى مخازن «CNE» منذ فترة لكن عدم توصيلها للموزعين حتى الآن سببه قرار الشركة القطرية رفع أسعارها، لأن الأسعار القديمة كانت أسعار ما قبل التعويم، لكن هناك تأخيرا من جانبهم فى إخطارنا بأسعار البيع الجديدة، مؤكدا أنه بمجرد إخطارهم ستتوفر الأجهزة لدى الموزعين خلال ساعة.

وأكد أن «CNE» لا تشترك فى عملية التسعير بشكل أو بآخر، لسببين، الأول: أن شركة «بى إن سبورتس» هى التى تقوم باستيراد الأجهزة ودفع الجمارك وجميع المصروفات الأخرى، والثانى: أن العقود المبرمة مع «بى إن سبورتس» تلزمهم بأن أسعار الأجهزة والباقات مسئولية الشركة القطرية، لأنها صاحبة المحتوى، ويقتصر دور «CNE» على تحذيرهم من المبالغة فى رفع الأسعار، ولهم الحق فى الاستجابة أو الرفض.

واستبعد أن يكون تأخر تسعير الأجهزة هدفه تعطيش السوق قبل انطلاق بطولة كأس العالم بروسيا، والمتوقع أن تطلق الشركة اشتراكا مستقلا خاصا بها، مؤكدا انها تمر بأزمات إدارية حاليا قد تكون وراء مشاركة الأجهزة الحالية، أما الاشتراكات الخاصة بالبطولات الكبرى فهى ليست جديدة، فقد أطلقت الشبكة باقة خاصة ببطولة أوروبا عام 2016.

وكشف أن «CNE» طلبت من «بى إن سبورتس» فى وقت سابق توضيح خطتها، فيما يتعلق ببطولة كأس العالم، لكنهم لم يتلقوا أى رد رسمى من جانبها.

«المال» هاتفت مركز خدمة عملاء قنوات «بى إن سبورتس» التابع للشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE»، و أكد موظف خدمة العملاء، أن الأجهزة ليست متوفرة فى الأسواق حاليا، وطلب منا معاودة الاتصال بعد أسبوع لمعرفة الموزعين المتوفر لديهم الأجهزة، متوقعا توفرها خلال أيام.

وبسؤاله عن سعر الأجهزة الجديد فى حال توفرها، أشار إلى أن السعر الجديد لم يتم تحديده بعد، لكن لا توجد معلومة مؤكدة عن زيادة سعر الجهاز، ومن المحتمل أن يظل كما هو بسعر 1312 جنيه للجهاز، بينما ستظل أسعار الاشتراكات كما هى من دون تغيير.

ويبلغ سعر باقة «Top Entertainment» المكونة من 40 قناة 2280 جنيها سنويا أو بقسط ربع سنوى 570 جنيها، و باقة «Complete» المكونة من 65 قناة 2736 جنيها سنويا أو بقسط ربع سنوى 684 جنيها، و باقة «Access» والتى تضم 38 قناة منها عدد محدود من القنوات الرياضية 904 جنيهات سنويا.

و حاولت «المال» الاتصال بحنان المهندى، مديرة التسويق والعلاقات العامة لشبكة «بى إن سبورتس» بالشرق الأوسط وأفريقيا، لمعرفة حقيقة سبب تأخرهم فى إرسال الأسعار الجديدة الخاصة بأجهزة استقبال قنواتها لشركة «CNE»، لكنها لم ترد على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.