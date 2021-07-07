اختراق أنظمة 200 شركة أمريكية ومطالبتها بدفع 70 مليون دولار بعملة بيتكوين

طلبت "رانسوموير جروب ريفيل" التي تتخذ من روسيا مقرا لها، من الشركات الأمريكية دفع فدية تصل قيمتها إلى 70 مليون دولارا في صورة عملات بيتكوين من أجل الإفراج على البيانات المقرصنة.

تعود مجموعة “رانسوموير جروب ريفيل” Ransomware Group REvil للظهور مرة آخرى في مشهد جرائم العملات المشفرة، وهذه المرة من أجل المساومة على بيانات قامت بقرصنتها من 200 شركة أمريكية، ولكن الفدية هذه المرة جاءت مختلفة، حسبما ذكر موقع “كوين ديسك”.

وطلبت “رانسوموير جروب ريفيل” التي تتخذ من روسيا مقرا لها، من الشركات الأمريكية دفع فدية تصل قيمتها إلى 70 مليون دولارا في صورة عملات بيتكوين من أجل الإفراج على البيانات المقرصنة.

وبرنامج الفدية أو ما يُطلق عليه Ransomware‏ هو برنامج خبيث يقيد الوصول إلى نظام الحاسوب الذي يصيبه، ويطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول للملفات من جديد.

ونجحت مجموعة Ransomware Group REvil في اختراق شبكات الحاسوب في 200 شركة أمريكية على الأقل، وتطلب الآن منها دفع 70 مليون دولار من بيتكوين، العملة المشفرة الأعلى في العالم من حيث القيمة السوقية.

وأفادت قناة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأسترالية أن شركة “رانسوموير جروب ريفيل” استهدفت مورد البرمجيات “كاسيا” Kaseya واستخدمت حزمة إدارة الشبكة لنشر برامج الفدية عبر السحابة.

ويقال إن أكثر من مليون جهاز حاسوب قد تم اختراقه في الهجوم، وفقا لتقارير أخرى مختلفة.

وورد في بيان منشور على موقع الويب المظلم “هابي بلوج” Happy Blog: “لقد أطلقنا هجوما على [مزودي الخدمة المدارة] يوم الجمعة”.

وأضاف البيان:”أصيب أكثر من مليون جهاز”.

وفي مايو الماضي، هاجمت “رانسوموير جروب ريفيل” شركة “كولونيال بايبلاين” الأمريكية، ما أجبر الأخيرة على دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار بعد تقييد وظائفها وخدماتها، مما أثار أزمة عنيفة في قطاع الغاز بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبالمثل دفعت “جيه بي إس هولدينجز” JBS Holdings، أكبر شركة لمعالجة وإنتاج اللحوم في العالم من حيث المبيعات، ومقرها البرازيل، فدية قدرها 11 مليون دولار في هجوم تعرضت له في الـ30 مايو الماضي من قبل نفس المجموعة.

وخلال ظهور علني الجمعة الماضية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أمر وكالات المخابرات الأمريكية بالتحقيق في الهجوم وأنه سيتخذ إجراءات إذا كانت روسيا وراءه.