اقتصاد وأسواق

اختراع مصري جديد لإنتاج «القهوة» من «البلح»

أبحاث متنوعة تنتج أغذية صديقة للبيئة وتحمي الصحة من الأمراض
المرسي عزت 2:24 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 2:24 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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قال الدكتور محمد محمود يوسف نائب رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إن الأبحاث الفائزة بجوائز مؤسسة دريم مشرق قدمت بحثا جديدا لإنتاج القهوة من نوي البلح وأثبت فوائده الصحية الكاملة.

وأضاف يوسف أن الأبحاث الفائزة تناولت أيضا استخدام النانوتكنولوجي في العديد من الاستخدامات للمستحضرات والبروتينيات، خاصة من فول الصويا وتوليف بعض الأغذية الوظيفية لانتاج منتجات ومستحضرات للوقاية من أمراض القلب والسرطان في منتجات الألبان.

لجنة تقييم الأبحاث

كما تناولت الأبحاث الفائزة أيضا استخدام لواقح النخيل لتدعيم الألبان واللبن الزبادي لانتاج منتجات غذائية عالية القيمة تحافظ على صحة الإنسان المصري من الأمراض المزمنة كأمراض القلب.

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وتحتفل جامعة الاسكندرية يوم الأحد 8 نوفمبر بتوزيع جوائز دريم مشرق لتشجيع البحث العلمي في مجال التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء في مصر بقاعة فارسي بكلية زراعة الإسكندرية بحضور الدكتور عبد الله زين عميد الكلية ويوسف محمود ربيع رئيس مجموعة دريم مشرق للأغذية والدكتور تيسير محمود أبو بكر رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وأعضاء الجمعية والفائزين وأساتذة كلية الزراعة.

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بلغ عدد الجوائز 11 جائزة تنافس عليها أكثر من 52 بحثا مصريا وأجنبيا ، والفائزون من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمركز القومي للبحوث وجامعة بنها وأكاديمية مدينة السادات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعتى أوهان الصينية وتورنتو الكندية.

وفاز بحث مصري كندي مشترك بين جامعة الاسكندرية وجامعة تورنتو اجرى على الطحالب البحرية لفصل بعض المركبات وإنتاج منتجات غذائية لها فوائدها كمضادات أكسدة لصحة القلب ومحاربة الأمراض الخطيرة التي تهاجم جسم الأنسان كالسرطان وأمراض الكبد، كما فاز أيضا بحث اهتم بالحفاظ على سلامة وجودة زيت الزيتون المصري من التزنخ باستخدام النانوتكنولوجي.

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وأكد نائب رئيس الجمعية العلمية، أن هذا هو العام الثاني للجائزة والتي تمثل التعاون الأمثل بين الجامعة والصناعة والمؤسسات العلمية للصناعات الغذائية، خاصة أن الجمعية العلمية تضم أكثر من 600 باحث وعضو يمثلون أكاديميات وكليات الزراعة ومؤسسات التصنيع الغذائي في مصر.

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بقلم المرسي عزت

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