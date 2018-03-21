اختتام مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا

دعاء محموداختتمت فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا والمنعقد في القاهرة في الفترة من 18-20 مارس بنجاح كبير، حيث شهدت توقيع العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر والمعرض وعلى رأسها شركة مصر للطيران للصيانة و

دعاء محمود

اختتمت فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا والمنعقد في القاهرة في الفترة من 18-20 مارس بنجاح كبير، حيث شهدت توقيع العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر والمعرض وعلى رأسها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، حيث نجحت فى توقيع 9 اتفاقيات مع شركات طيران وشركات أخرى عاملة فى مجال خدمات الطيران المختلفة.

وقد شهد كل من شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع اتفاقية بين مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة الخطوط الكينية لتقديم خدمات الصيانة لطائراتها في محطتي القاهرة والخرطوم، كما حضر فتحي توقيع اتفاقية أخرى مع شركة أجنحة الطيران الليبية لصيانة وعمرة طائراتها بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة بالقاهرة.

وفي نفس الإطار صرح المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بأن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة خدمات البترول الجوية PAS لدهان عدد 5 طائرات من أسطولها بهناجر الصيانة بالإضافة إلى ىتقديم دورات تدريبية لأطقمها الفنية من خلال إدارة التدريب بمصر للطيران للصيانة.

وأضاف أبو طالب أنه تم توقيع عدد آخر من الاتفاقيات مع شركات Hydro و Avtron وTMH في مجال العدد والآلات والمستخدمة في صيانة الطائرات بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى فى مجال المواد وقطع غيار الطائرات مع شركات Michelin Tyres و Avio-Diepen و Dunlop.

وفي ختام اليوم الثانى للمعرض نظمت شركة مصر للطيران للصيانة وأكاديمية مصر للطيران للتدريب جولة للمشاركين بالمعرض تفقدوا خلالها الإمكانيات الفنية ومنشآت الشركة من هناجر صيانة الطائرات ومجمع عمرة المحركات ومجمع عمرة الوحدات الميكانيكية ومخازن قطع الغيار كما تفقدوا الأنشطة التدريبية التى تقدمها أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وأشاد المشاركون بالتقنيات التى تتمتع بها شركة مصر للطيران للصيانة والقدرات الفنية والبشرية رفيعة المستوى التي تنافس بقوة مثيلاتها على مستوى العالم.

وكان المؤتمر والمعرض قد شهد على مدار يومين حضور ومشاركة ما يقرب من 500 فرد من أكثر من 60 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وما يفوق 100 شركة عارضة وزائرة من كبرى شركات تصنيع الطائرات ومحركاتها وأجزائها وشركات الطيران الأفريقية وشركات صيانة وعمرة الطائرات وموردى قطع الغيار.