اختتام فعاليات ملتقى الخط العربي في دورته السابعة (صور)

اختتمت اليوم فعاليات الدورة السابعة من «ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي» في دورته السابعة، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وحملت الدورة شعار «رواد مجددون في مائة عام (1922 ـ 2022)» ،والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربى برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدى، دار الأوبرا المصرية، قطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية.

وجاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر «عشرينيات القرن العشرين» والذي افتتحه وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، فى مايو الماضى للاحتفال بالذكرى المئوية على النهضة الأولى، والذي تزامن مع إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

بدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري أعقبه حفل فني للتخت الشرقي عشاق النغم بأغنيات حبايب مصر، فيها حاجة حلوة، كلمات، وحشتني أداء المطربة ندى كمال.

وأعقب الحفل الفني عرض فيلم وثائقي عن الدورة السابعة بعنوان «تجليات الخط العربي» من إخراج وحدة الفيديو تك بقطاع الصندوق، وقدم الحفل حسن الشاذلي.

تكريم العديد من الأسماء المؤثرة في مجال الخط العربي

تلى ذلك تكريم صاحبي الدورة الفنان الراحل عبد العزيز أبو الخير وتسلمها نجله طارق، الفنان محمد أبو الخير وتسلمتها نجلته المهندسة عبير

كما تم تكريم كل من الفنانين سعد غزال، سعد زكريا، د. نهلة إمام، د. محمد حامد بيومي، د.عبد الرحيم كولين – المملكة المغربية.

ثم تم تكريم ضيوف شرف الملتقى وهم الفنانون: عبد العزيز الدحيم – المملكة العربية السعودية، رفعت البوايزة – المملكة الأردنية الهاشمية – قوري يوسف حسين – الهند.

تكريم لجان المتلقي المختلفة

كما تم تكريم لجان الملتقى وهم اللجنة العلمية د. محمد حسن إسماعيل رئيس اللجنة، د. فرج الحسيني، د. محمود الراعي.

وأعضاء لجنة الفرز والتي تكونت من الفنان محمد يوسف عبد اللطيف المغربي – رئيسا، وعضوية الفنانين د. أحمد سيد حسين درويش، حسانين مختار عبد السميع ، ثناء عبد النبي ، أمل حافظ .

ولجنة التحكيم التي تكونت من شيرين عبد الحليم – رئيسا، و محمد عبد العزيز، أحمد عبد الباسط، والجهات المشاركة بالملتقى وهي مشيخة الأزهر الشريف وتسلمها الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ومكتبة الإسكندرية وتسلمها الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بالمكتبة، دار الكتب والوثائق القومية.

جوائز « ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي »

كما تم تسليم جوائز « ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي » والتي جاءت كالتالي أولا جائزة الاتجاه الأصيل، المركز الأول سامان عبد الخالق قادر – العراق، المركز الثاني أحمد حسني أحمد محمود الشيخ – مصر ، المركز الثالث كازومي باندو – اليابان.

وجائزة الزخرفة والتهذيب وحصل عليها مناصفة سلمي أحمد محمد ، هناء التابعي الغادي و الفائزتان من مصر .

وجائزة الاتجاهات الخطية الحديثة وحصل عليها حسن حسن حسن طه من مصر

وجائزة الطباعة الرقمية وحصل عليها عبد القيوم ماجيان – الصين.

جائزة الأستاذ الكبير خضير البورسعيدي وذهبت للفنان رفعت البوايزة – المملكة الأردنية الهاشمية.

عبد الوهاب: سعادتي كبيرة بفكرة معارض الخط العربي بالمحافظات

ومن جانبه عبر الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية عن سعادته بهذه الدورة ونجاح افتتاح المعرض.

وأشار عبد الوهاب إلى سعادته بفكرة معارض الخط العربي وتواجده بكل محافظات مصر.

وحول افتتاح مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي قال عبد الوهاب إن فرع المدرسة ببيت السحيمي التابع لقطاع الصندوق يعد باكورة لفروع أخرى من المدرسة وبدأت بمحافظتي بورسعيد والمنيا .

ووجه عبد الوهاب الشكر لوزيرة الثقافة وكافة قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالملتقى، كما توجه بالشكر لأعضاء اللجنة العليا و لجان الملتقى .

بغدادي: أصبح لدينا عشرات المدارس للخط العربي في ربوع مصر

أعقب ذلك كلمة الكاتب والفنان محمد بغدادي قوميسير عام، والذي أشار إلى أن العام السابع من الملتقى يتزامن مع مرور مائة عام علي إنشاء مدرسة الخطوط الملكية.

وأضاف أن هذه الدورة تأتي مع العديد من المناسبات منها نجاح مصر بالتنسيق مع مجموعة الدول العربية في تسجيل ملف فنون الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو ، واختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

وأضاف أن مدرسة الخطوط الملكية والتي أنشأها الملك فؤاد عام 1922 لتحتضن عددا من كبار الخطاطين ليمارسوا فنونهم وتعتبر ثان مدرسة افتتحت في العالم الإسلامي وأول مدرسة في العالم العربي.

وأضاف أنه أصبح لدينا عشرات المدارس في ربوع مصر ، كما قدمت وزارة الثقافة المصرية جهودا كثيرة لدعم ونهضة الخط العربي عبر عدة دورات بإقامة هذا الملتقى السنوي الذي اثري المشهد الثقافي في كافة فروعه.

ونوه إلى افتتاح مدرسة الفنان خضير البورسعيدي ببيت السحيمي والتي تعد تتويجا لجهود وزيرة الثقافة وإضافة لروافد الفنون ومركزا متخصصا لتعليم فنون الخط العربي وصونه وحمايته.

ووجه بغدادي الشكر لوزيرة الثقافة ، وقطاع صندوق التنمية الثقافية ، والجهات المنظمة واللجنة العليا ولجان الملتقى .