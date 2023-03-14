اختتام فعاليات النسخة الثانية لقمة «تكني» بالمتحف القومي للحضارة

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية ختام فعاليات النسخة الثانية من قمة “تكني” في القاهرة بالمتحف القومي للحضارة، القمة الدولية الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا “DETGD”، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاريع مصر والتي امتدت فعالياتها على مدار يومي السبت والأحد 11 و12 مارس بحضور عدد كبير من المشاركين والشركات الناشئة والمستثمرين والشركات.

وبالإضافة إلى فعاليات القمة التي تضمنت العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي قدمها متخصصون وخبراء محترفون محليون وعالميون لمناقشة تسع مسارات مُختلفة عن التكنولوجيا وإدارة الأعمال، فقد تضمن اليوم الثاني لقمة تكني زيارة لميس الحديدي، التي أبدت إعجابها بالمشروعات الناشئة من خلال جولتها التفقدية بين العارضين المشاركين في قمة تكني.. وشجعت الشباب أصحاب الشركات الناشئة في المحافظات المختلفة على عرض أفكارهم ومشروعاتهم من خلال حديثها عن الشراكة بين قمة تكني ومسابقة الفرصة، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة في الوطن العربي، التي تقدمها من خلال برنامجها.

كما تضمنت فعاليات الختام الإعلان عن أسماء الشركات الناشئة الفائزة بجوائز المسابقات التي نظمتها قمة تكني على هامش فعاليات اليومين فالمسابقة الأولي تحت عنوان “الدوري المصري لريادة الأعمال” فازت بها شركة The Flankers بجائزة قدرها 100 ألف جنيه مصري مقسمين إلى دعم قانوني بقيمة 50 ألف جنيه بالإضافة إلى جائزة مالية تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه.

أما المسابقة الثانية، مسابقة تكنولوجيا التأمين الرائدة MENA InsurTech Competition، فتتضمن جائزة تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي من الاستثمارات المحتملة مقابل حقوق الملكية وفاز بها 6 شركات وهم Garrar وMazAid وEsaal وEstshara وbringy Inc وESTBN. بالإضافة إلى المسابقة الثالثة تحت عنوان برنامج اتصال لتسريع الشركات الناشئة والتي تتضمن جائزتها منحة بقيمة 50 ألف يورو فازت بها شركة MARSES Robotic Solutions. وأخيراً مسابقة برنامج اتصال لحاضنة الأعمال التي فاز فيها 5 شركات ناشئة من بينهم Polygon و AtomsIOTو INSALA roboticsو Plstkaو Electrify by Geektechبجائزة قدرها 10 آلاف يورو لكل مشروع بجانب عدد من الخدمات الأخرى.

وعلى هامش فعاليات الختام لقمة تكني، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين قمة تكني ومجموعة من الشركات لتقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال في مصر، ويأتي على رأس تلك المذكرات توقيع مذكرة تفاهم مع AUC Venture Lab ليكون شريك مسار التكنولوجيا المالية، ومذكرة التفاهم مع ملتقي صناعة الإبداع Creative Industry Summit ليكون شريك مسار التسويق والإعلان. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى مع واحد من أكبر فعاليات التكنولوجيا حول العالم، We Make Future، حيث تتيح الاتفاقية الفرصة لثلاث شركات ناشئة للسفر لحضور فعاليات الحدث في ايطاليا. وتم الاعلان عن الشركات المختارة خلال التوقيع وهم شركة Farmotopia وشركة Skoolix وشركة El dokan.

واستضافت النسخة الثانية من قمة تكني لهذا العام نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين على رأسهم عبد الله الإبياري – رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، باسل رحمي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومايكل ونيس – رئيس شركة باير للأدوية في مصر، حسين أبو بكر – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مُزارع، وأحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وآلان الحاج – المؤسس المشارك ومدير العمليات بشركة باي موب، و الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي ويلّا سوبر آب، ودينا الشنوفي، مديرة الاستثمار في Flat6Labs ونخبة من أبرز المتحدثين من كافة القطاعات.

جدير بالذكر أن قمة تكني القاهرة في نسختها الثانية استضافت أكثر من 230 متحدث و180 مستثمرا من أكثر من 30 دولة وأكثر من 150 عارضا بدءًا من الشركات العملاقة مثل Zoho & SAP إلى الشركات الناشئة المبتكرة مثل Maxab وCGC. وبالإضافة إلى مسابقات قمة تكني، تم مناقشة تسع مسارات مُختلفة من خلال 10 ورش عمل قام بتقديمها متخصصون وخبراء محترفون، و5 جلسات نقاشية تضمنت التكنولوجيا الإبداعية، والتمكين التكنولوجي، والتجارة الالكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والاستثمار، والدعاية والإعلان، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة.