اختتام فعاليات المؤتمر العربي الخامس لأمن المعلومات

اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، والذي جاء تحت عنوان (الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي)، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك بمشاركة واسعة لعدد كبير من الهيئات والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن الخبراء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الأكاديمية.

يهدف هذا المؤتمر السنوي الذي ينعقد منذ عام 2017 إلى رفع الوعي بشأن الأمن السيبراني في العالم العربي، بالإضافة إلى مناقشة التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الالكترونية ودور الأمن السيبرانى فى تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدول فى مرحلة التحول الرقمى وضمان استمرارية تأمين تلك المؤسسات.

وعلى مدار ثلاثة ايام، ألقي 40 متحدث وخبير في آمن المعلومات من مختلف دول العالم مثل، الأردن، واستراليا، والهند، مصر، والمغرب، واليابان، واستونيا، وبلجيكا، والبرازيل، وقطر، وأمريكا، والامارات، والسعودية، وايرلندا، محاضرات وورش تدريب، كان من أبرزها، محاضرة بعنوان “التحديات المختلفة لامن المعلومات في عصر الحوسبة السحابية” للمهندس، أحمد نبيل خبير أمن المعلومات والمخاطر، و”تحليل الجريمة المعلوماتية من منظور الحوكمة والمخاطر” للمهندس بيشوي وصفي، و”هجمات وتأمين Kubernetes clusters “، للمهندس محمد خريشة، إضافة إلى محاضرة حول معايير مخطط ضمان أمن الشبكات (NESAS)، لجيمس مورون، رئيس قطاع الأمن بالرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة GSMA.

حضر حفل الختام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور بهاء حسن رئيس ومؤسس المؤتمر، والمهندس أشرف سراج المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو لشمال إفريقيا وبلاد الشام، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وفي كلمته التي ألقاها، أكد الدكتور بهاء حسن رئيس ومؤسس المؤتمر، “أننا في حاجة ملحة الي تحديث المنظومة العربية للأمن السيبراني من خلال استراتيجية قومية عربية موحدة تحمي الأمن العربي المنتهك حتي لانكون دائما مفعولا به في ظل الصراع المعلوماتي الدولي وعبر عن شعوره بالفخر بذكر ما حققته شركة ASC المؤسسة للمؤتمر منذ خمسة عشر عاما حيث انها تنبهت لأهمية الامن السيبراني مبكرا من خلال تبني تدريب الشباب علي امن المعلومات والامن السيبراني مما جعلها مصدر قوي لامداد مؤسسات الدولة المختلفة بالمتخصصين في هذا المجال”

وقال المهندس أشرف سراج، المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو لشمال إفريقيا وبلاد الشام، “اسعدني التواجد في المؤتمر العربي لأمن المعلومات الذي سَلَّط الضوء على أهمية تمكين قادة الأعمال للتفكير بشكل أوسع من أجل تعزيز أمن تبادل المعلومات وضمان حماية الأعمال وتطورها في عصر التحول الرقمي.

وتابع ان مثل هذه المؤتمرات ستساهم في بناء أسس التعاون بين القادة لتحقيق الأهداف المشتركة والتي ستذهب بنا إلى مستقبل رقمي مشرق وآمن. وأود أن أؤكد ان تريند مايكرو ستواصل التزامها في تمكين المؤسسات والهيئات المصرية لدفع أجندة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية واستراتيجية البلاد الهادفة إلى تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، وكذلك بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة”.

ومن جانبه قال فيليب وانج – نائب الرئيس التنفيذي لشركه هواوي بشمال افريقيا، “إن الأمن السيبراني كان ولايزال محور اهتمام شركة هواوي وعلى قائمة استراتيجيات أعمالها حتى قبل المصالح التجارية. ويظهر ذلك جليا من خلال رصدها لاستثمارات تصل لأكثر من 1 مليار دولار في البحث والتطوير المتعلق بالأمن السيبراني، والالتزام بالتعاون مع الحكومات والعملاء والشركاء على مواجهة تحديات الأمن السيبراني وحماية الخصوصية”

كما يهدف هذا المؤتمر السنوي كذلك إلى دعم الشباب وتدريبهم من خلال ورش العمل التي تنعقد أثناء فعالياته على كيفية الاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية وسرعة الاستجابة واكتشاف الثغرات وفحص الشبكات والأنظمة وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي.

كما تم تنظيم مسابقة Arab Security Cyber War Games Championship السنوية، وهي عبارة عن مجموعة من التحديات يتسابق خلالها 10 فرق كل فرقة تتكون من 5 أفراد وقد تقدم للاشتراك فى التصفيات الاولى حوالى 1600 متسابق من دول العالم المختلفة. وفاز بها ثلاث فرق

الفريق الاول (مصري الجنسية) حصل على جائزة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيها مصريا

الفريق الثاني (مصري الجنسية) حصل على جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيها مصريا

الفريق الثالث (أردني الجنسية) حصل على جائزة مالية قدرها عشرة الالاف جنيها مصريا

الفريق الثالث مكرر (مصري الجنسية) حصل على جائزة مالية قدرها عشرة الالاف جنيها مصريا

يذكر أن المؤتمر جاء هذا العام تحت رعاية، شركات Trend Micro – ITIDA – ISEC – CyShield – EC-Council – Kaspersky – ABSEGA – Beta Integrated Solutions – CLS Learning Solutions – ACMS – Paymob – Synactiv.

على هامش حفل الختام، تم تقديم دروع التكريم Arab Cyber Security Awards 2021للعديد من خبراء ومديري أمن المعلومات في الوطن العربي تقديرا للعمل المذهل الذي يجري في المنطقة العربية في قطاع أمن المعلومات CISO)).

وقد فاز بجائزة من: Arab CISO of The Year Award

م/أحمد أنس (مدير عام امن المعلومات – المجموعة المالية هيرمس القابضة) – مصر

م/ وسام ماهر(رئيس أمن المعلومات والمخاطر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة( – مصر

م/ ماجد الشودري (رئيس الامن السيبراني – شركة سلامة للتأمين التعاوني) – السعودية

م/ معاذ الحمود (رئيس أمن المعلومات- شركة التصنيع الوطنية (تصنيع)) – السعودية

م/ احمد نبيل محمود (المدير الإقليمي لأمن المعلومات والمخاطر- بنك ستاندرد تشارترد) – مصر

أما جائزة Arab CISO Rising Stars Award فقد فاز بها:

م/محمد سادات ( مدير أمن المعلومات -شركة بنوك مصرEBC ) – مصر

م/شريف الجندي (خبير أمن المعلومات – بالبنك المركزي المصري) – مصر

م/ محمد نصير (مدير أمن المعلومات – شركةOrange ) – مصر

م/ فاطمة الجليح (قائد الأمن السيبراني -شركة NEOM) – السعودية

م/ مشعل العتيبي (مدير الأمن السيبراني STC) – السعودية

اما بخصوص جائزة Arab Cybersecurity Social Media Influencer Award يستحقها بتصويت مباشر من المتابعين: