اختتام فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد النحالين العرب

الصاوي أحمد: اختتم المؤتمر العاشر لاتحاد النحالين العرب، والمنتدى التاسع لفدرالية نحالى البحر الأبيض المتوسط فعالياته بمدينه شرم الشيخ، وقدم المهندس إبراهيم ماضى رئيس جمعية مربى النحل بالعربية منظم المؤتمر والأمين العام لاتحاد النحالين العرب وفتحى بحيرى رئيس الاتحاد الدروع والشهادات التذكارية للمشا

الصاوي أحمد:

اختتم المؤتمر العاشر لاتحاد النحالين العرب، والمنتدى التاسع لفدرالية نحالى البحر الأبيض المتوسط فعالياته بمدينه شرم الشيخ، وقدم المهندس إبراهيم ماضى رئيس جمعية مربى النحل بالعربية منظم المؤتمر والأمين العام لاتحاد النحالين العرب وفتحى بحيرى رئيس الاتحاد الدروع والشهادات التذكارية للمشاركين.

وأعرب فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب عن شكره وتقديره إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإلى السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لرعايتهما للمؤتمر والتى ساهمت فى إنجاحه.

وحضر الحفل الختامي كل من فينشنزو بانتيرى رئيس فيدرالية البحر الابيض المتوسط وجيلى راتيا رئيس الابيمونديا السابق وصالح الفرجاني رئيس جمعيه مربي النحل بطرابلس ليبيا المصريه والوفود العربيه والاجنبيه المشاركة.

وتم الإعلان عن جوائز المسابقات التى نظمها المؤتمر وتضمنت مسابقات أفضل الأعسال العربية وافضل الأبحاث العلمية وأفضل صور من داخل المناحل حيث فازت كل من مصر والسعودية والعراق وفلسطين وليبيا والأردن بالمراكز الثلاث الأولي فى مسابقه أفضل الأعسال.

وفاز الدكتور الصعيدى بالمركز الأول فى مسابقة الأبحاث العلمية وتقاسم الدكتور طارق عيسى والدكتورة عايده عبد الوهاب جائزة المركز التانى، كما تقاسم الدكتوره نجلاء الأحمدى والدكتور محمود عنتر الفيل جائزة المركز الثالث، بينما فاز مجلس النحل الفلسطينى بالمركز الأول فى مسابقه أفضل صور من داخل المناحل، وتقرر عقد المؤتمر الحادى عشر لاتحاد النحالين العرب فى مدينه جوبيل بدوله لبنان العام المقبل.