اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية حول آليات التحقيق والتصرف

شَهِدَ المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اليوم، ختام فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، حول آليات التحقيق والتصرف.

وانعقدت الدورتان بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٨ / ٥ / ٢٠٢٣ حتى ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣، وشارك فيها ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات

حاضر في الدورة المستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد الحسيني عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية.

وتضمنت ورشتي عمل لمناقشة قضايا عملية، وتبادل الرأي القانوني والمداولات القضائية حول أوجه التصرف في التحقيقات القضائية، ليصل بذلك إجمالي ورش العمل التي عقدها مركز التدريب القضائي، عدد ٦ ورش عمل تم تنفيذها على مدار 3 أشهر خلال الفترة من ١٤ فبراير وحتى ١٤ مايو ٢٠٢٣.

وفي ختام الفعاليات، قام المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسليم السيدات الأعضاء المتدربين، شهادات إتمام البرنامج.

كتبت – نجوى عبدالعزيز