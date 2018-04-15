اختتام فعاليات الدورة الـ60 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

محمود محسن:

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وذلك برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري رئيس المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب، وبحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية إضافة الى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات المختلفة فى مجال النقل البرى والبحري وذلك لرفعها الى مجلس وزراء النقل العرب الذى يعقد خلال شهر أكتوبر هذا العام، حيث تضمنت موضوعات هامة وذات أولوية على مستوى جميع الدول العربية، وتهدف هذه الموضوعات الى تعزيز العمل العربى المشترك بما يؤكد عمق العلاقات المشتركة ويزيد من أوجه التعاون ويوطد أواصر المحبة ويخلق الكيان العربى الواحد.

وكان من أهم هذه الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المكتب التنفيذى إنشاء إطار عربى للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز خبرة عربى للمساهمة فى إجراءات التحقيق فى الحوادث البحرية، والتقرير النهائى لورشة عمل وضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحرى، بالإضافة الى نتائج ورشة العمل الخاصة حول اقتراح إنشاء تكتل بحرى عربى.

وأضاف عرفات أن هذه الموضوعات تعمل على إزالة العوائق بين الدول العربية وتشجيع حركة التجارة والنقل العابر بين الدول العربية، مؤكدا على أن مصر حريصة دائما على التعاون مع الدول العربية في مجالات النقل المختلفة من أجل تحقيق منظومة نقل متكاملة ومتطورة تربط بين الدول العربية لخدمة المواطن العربى.