سيـــاســة

اختتام فعاليات التدريب المصري القبرصي «بطليموس 2021» (صور)

بمشاركة عناصر من القوات الخاصة بالبلدين
أحمد اللاهوني 6:55 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 6:55 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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انتهت فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك ( بطليموس 2021 ) والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد العسكرية بدولة قبرص، وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين الصديقين .

وتضمنت المراحل الأولى من التدريب عقد محاضرات نظرية وعملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات وتنسيق الجهود لتنفيذ كافة المهام التدريبية والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة، والتدريب على تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية.

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كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة، وكذلك التدريب على عملية اقتحام بؤرة إرهابية فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة .

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة على تبادل واكتساب المهارات القتالية والتكتيكات خاصة فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المكلفين بها .

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ويعد التدريب (بطليموس 2021) هو الأول من نوعه بين القوات الخاصة لكلا البلدين مما يسهم فى تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية . 

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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