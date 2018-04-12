اختتام فعاليات التدريب البحري المصري- الإماراتي (خليفة – 3)

بدور إبراهيم :اختتمت اليوم فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك (خليفة 3)، الذي استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر، بمشاركة عناصر القوات البحرية، وعناصر القوات الجوية لكل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالمياه الإقليمية المصرية.يأتي ذلك في ظل استمرار تنمية وتعزيز العلاقات ال

بدور إبراهيم :

اختتمت اليوم فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك (خليفة 3)، الذي استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر، بمشاركة عناصر القوات البحرية، وعناصر القوات الجوية لكل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالمياه الإقليمية المصرية.

يأتي ذلك في ظل استمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ علي الكفاءة القتالية، وتوحيد المفاهيم العملياتية، والتعرف علي كل ما هو جديد في تكنولوجيا التسليح البحري .

شارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية والمدمرات وسفن الإمداد وعدد من لنشات الصواريخ وكاسحات الألغام، وعدد من القطع البحرية الإماراتية .

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات غير النمطية ومكافحة الألغام البحرية وإمداد السفن بالوقود وتبادل أسطح الطيران بين القطع البحرية المختلفة ، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، كما تم تنفيذ رماية علي عدد

من الأهداف السطحية أظهرت مدي الدقة في إصابة الأهداف أثناء تنفيذ المعركة التصادمية .

يأتي التدريب في ضوء علاقات التعاون العسكري بين البحريتين المصرية والإماراتية ، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين ، لتبادل الخبرات في أسلوب تامين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة .