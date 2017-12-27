اختتام فاعليات زيارة شباب الجامعات للمشاريع القومية

المال خاصاختتمت صباح اليوم الأربعاء فعاليات مبادرة (كل يوم جديد)، تحت رعاية وزارتي الإنتاج الحربي والتعليم العالي، والتي تضمنت انطلاق أفواج من شباب الجامعات المصرية لزيارة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة؛ بهدف تعريفهم بها، وتنمية قيم الولاء والانتماء لديهم.حيث قام الفوج الثالث عشر وا

المال خاص

اختتمت صباح اليوم الأربعاء فعاليات مبادرة (كل يوم جديد)، تحت رعاية وزارتي الإنتاج الحربي والتعليم العالي، والتي تضمنت انطلاق أفواج من شباب الجامعات المصرية لزيارة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة؛ بهدف تعريفهم بها، وتنمية قيم الولاء والانتماء لديهم.

حيث قام الفوج الثالث عشر والأخير من طلاب جامعة بدر، والذي يضم ( 100) طالب بزيارة (3) مصانع هى: أبو زعبل للصناعات الهندسية، وإنتاج وإصلاح المدرعات، وأبو زعبل للصناعات المتخصصة التابعين لوزارة الإنتاج الحربى؛ بهدف التعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية لها، والدور الذى تقوم به من خلال إنتاجها المتميز فى بناء الإقتصاد الوطنى لمصر.

وأكد اللواء د. محمد العصار وزير الإنتاج الحربي أن هذه الزيارات كان لها مردود إيجابى على الشباب فى رفع قيم الولاء والإنتماء لديهم، مشيراً إلى حرصه على متابعتها للتأكد من نقل كافة المعلومات عن الصناعات التى تنتجها مصانع الإنتاج الحربي، وتعريفهم بالإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية القائمة عليها هذه الصناعات على أرض الواقع.

وأعرب عن سعادته بردود أفعال الطلاب وفخرهم بالصناعة الوطنية، مضيفاً أن هناك العديد من الطلاب أكدوا أن هذه الزيارات ساهمت فى تعريفهم بالدور الذى يقوم به “الإنتاج الحربي” فى تصنيع أسلحة وذخائر ومعدات حديثه لصالح القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب.

ومن جانبة أشار د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، وتنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مؤكدا أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.

واطلع الطلاب خلال جولتهم على المقومات والقدرات والإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية للمصانع، وما تمتلكه من معامل وأجهزة ومعدات فى مجال الصناعات الثقيلة والصناعات الدفاعية والمدنية، والتى تمكن هذه المصانع من المساهمة فى العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وفى نهاية الجولة أعرب الطلاب عن سعادتهم بالإشتراك فى هذه الزيارة التى عززت ثقتهم فى صناعة بلادهم، وعن تطلعهم في استمرار هذه الفعاليات والزيارات.

ومن جانبه أشار الأستاذ، أحمد الشيخ مدير عام المكتب الفنى للوزير إلى أن مبادرة “كل يوم جديد” تمت خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 27 ديسمبر الجارى، وشارك فى كل فوج 100 طالب وطالبة زاروا خلالها العديد من الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

