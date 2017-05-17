اختتام تدريب ربابنة السفن العالمية بمركز محاكاة قناة السويس

واختتم المركز هذا الأسبوع دورتين تدريبيتين، إحداهما لشركة front line العالمية، وهي إحدي الشركات الملاحية الكبرى والرائدة فى مجال نقل البترول والغاز بلغ عدد المتدربين 5 ربابنة من روسيا.

تضمن البرنامج تعريف ربابنة الشركة بنظام الملاحة داخل قناة السويس نظراً لإختلاف طبيعة واسلوب الملاحة داخل القنوات الملاحية الضيقة عن الملاحة فى البحر المفتوح وحجم القوي المؤثرة على السفينة من تيار ورياح والضغوط الناجمة عن أجناب القناة. كما يتضمن البرنامج التدريبي تعريف ربابنة السفن الأجانب بدور مرشدي هيئة القناة فى عبور السفن بأمان لقناة السويس.

أما عن الدورة التدريبية الثانية فقد تم تصميمها للضباط البحريين ومشرفي العمليات على رصيف الحاويات بشرق بورسعيد التابع لشركة قناة السويس للحاويـات SCCT وتهدف الدورة لتأهيل مشرفي الأرصفة العاملين بالشركة على مناورات رباط السفن بميناء شرق بورسعيد بنظام المحاكاة وذلك فى إطار جهود السيد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس للارتقاء بمستوى الموانئ والعاملين بها. يشمل البرنامج التدريبي 10 دورات لتدريب 66 فرداً، تم الانتهاء من تدريب 36 مشرفاً على مدار 6 دورات.



وفي ذات السياق، قال المهندس صبري نصر بإدارة التحركات إن الهيئة انتهت مؤخراً من إنشاء مركز مُحاكيات خاص بمناورات مكافحة التلوث والانسكاب البترولي، والهدف منه وضع الخطة المثلى للتعامل مع حالات تلوث المياه المفترضة بالقناة.

ومن جانبه أثنى ألكسندر براجنسكي المسئول عن إدارة الناقلات على مستوى العالم بشركة “Front Line”، على مستوى التدريب في مركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أنه استطاع اكتساب العديد من الخبرات خلال هذه الدورة، والتي سيتسفيد منها خلال عبوره القناة في الرحلات القادمة.

وأوضح أن أبرز مكاسبه من البرنامج التدريبي تتمثل في التعرف على كيفية تفادي الظروف المختلفة أثناء عبور الممر الملاحي، وقدم الشكر لمرشدي هيئة قناة السويس على الدعم والتعاون الذي أظهروه خلال التدريب.

وبدوره قال أندريه اودين أحد ربابنة شركة “Front Line”، إنه قام بعبور قناة السويس سابقاً عدة مرات، وخلال هذه المرات تلقى أنباءاً جيدة عن مركز التدريب التابع لهيئة قناة السويس، وهو ما دفعه للالتحاق بالبرنامج التدريبي، والذي أكسبه معرفة كاملة بنظام الملاحة في القناة، وكيفية التعامل مع الأزمات التي قد تحدث أثناء العبور.

وعلى صعيد المتدربين من شركة قناة السويس للحاويات، قال وفيق صلاح مشرف عمليات بالشركة، أنه تلقى التدريب على محاكاة دخول السفن من طراز “Triple E” بميناء شرق بورسعيد وهي تقوم بمناورة رسو، وهو ما يساعد مشرفي الأرصفة على التعرف على طبيعة عمل المرشد والاحتياطات الواجب اتخاذها عند دخول أي سفينة إلى رصيف الميناء، والتعرف على دور مشرف الرصيف وعامل الربط لإنجاح مناورة الرسو بشكل آمن.

ومن جانبه قال محمد طه مشرف عمليات بشركة قناة السويس للحاويات، إن البرنامج التدريبي أكسبه مهارات التواصل مع المرشدين خاصة وأن مشرفي الأرصفة هم أول من يتعامل مع المرشد على رصيف الميناء.

وعن المدربين من مرشدي الهيئة، قال القبطان أحمد مسعود كبير مرشدين، إن مركز المحاكاة استطاع خلق اسم قوي في مجتمع الملاحة، بما ضاعف من عدد الشركات التي ترغب في التعاون مع المركز في مجال التدريب، لاسيما وأن المركز يوفر تدريباً عملياً على الملاحة في الممرات المائية الضيقة، ومهما بلغت كفاءة الربان الأجنبي فيجب عليه اكتساب مهارات الملاحة في هذه الممرات الضيقة.

ولفت مسعود إلى أن مركز المحاكاة ينظم برامج تدريبية متخصصة للشركات الأجنبية كل في تخصصها، فهناك دورات في مجال سفن الحاويات وأخرى في مجال ناقلات البترول وغيرها، ولكل برنامج مدته الزمنية ومادته العلمية التي تهدف إلى إحداث التوافق بين قبطان السفينة ومرشد القناة أثناء عبور المجرى الملاحي.

وفي ذات الإطار، أشار القبطان حسام دواود كبير مرشدين، والقائم على تدريب فريق شركة قناة السويس للحاويات، إلى أن البرنامج يشمل شقاً نظرياً خاص بمعايير السلامة وتقييم الحوادث وعمليات رسو السفن بالموانئ، وآخر عملياً يستهدف خلق نوع من التعاون بين مرشد السفينة ومشرف الرصيف بما يعمل على إنجاح عملية الرسو بسلاسة.

وفي نهاية البرنامج التدريب قام القبطان عادل عوضين رئيس مجمع المحاكيات بتقديم شهادات اجتياز الدورات التدريبية لوفدي شركتي “SCCT”، وشركة “Front Line”، ومن جانبهم قدم المتدربون الشكر على المستوى المتميز لمرشدي الهيئة وحجم الخبرات والمعرفة التي اكتسبوها خلال التدريب.