اختتام بطولة الجمهورية للبادل في نادي ماونتن فيو الرياضي والاجتماعي في iCity أكتوبر

اختتمت بطولة الجمهورية للبادل في نادي ماونتن فيو MV Club الرياضي والاجتماعي في iCity أكتوبر، والتي أقيمت بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل. حضر ختام البطولة عدد من أبرز الشخصيات الرياضية، بما في ذلك كل من أحمد الغتوري رئيس اتحاد البادل، وزياد ياسر رئيس لجنة المسابقات باتحاد البادل المصري.

وأقيمت أول بطولة للجمهورية للبادل، في الفترة من 13 حتى 22 ديسمبر الحالي، بمشاركة ألمع لاعبي المنتخب المصري للبادل،

ومن أبرزهم سيف حسام، وجرجس واكيم، وعلي زغلول، وعلي شقير، وشريف مخلوف، وعمر مخلوف، وأحمد دروي، وعمر طارق، ليلى النمر، مورا حميم، فريدة الحلبي، نور فيض الله، نائلة عجمية، ونهى عمر، بالإضافة لبعض لاعبي المنتخب من الناشئين مثل وجدي رسلان، حسن شاهين، خالد أبو العطا ومحمد زهران.

أبطال النسخة

حصد يوسف حسام وجورج واكيم المركز الأول للرجال، بينما جاء علي شقير وشريف مخلوف في المركز الثاني. وبالنسبة لفرق الإناث جاءت ليلى النمر ومورا حكيم في المركز الأول، وأحرزت فريدة الحلبي ونور فيض الله المركز الثاني.

ويأتي ختام البطولة تزامنًا مع افتتاح عدد من الأكاديميات الرياضية المتخصصة في أهم الألعاب، برئاسة مجموعة من أبرز أبطال العالم.

حضر افتتاح الأكاديميات مجموعة من أهم الأسماء والشخصيات الرياضية الدولية، خاصة في كرة اليد، حيث كانت هذه المناسبة هي الأولى التي تجتمع فيها هذه الأسماء الكبيرة معًا منذ فترة طويلة.

مساحة النادي

يشغل النادي مساحة 27 فدانًا وتديره شركة دينامو للإدارة الرياضية. يضم النادي كلًّا من أكاديمية كرة القدم تحت إشراف وتدريب الكابتن أحمد حسام ميدو، وأكاديمية كرة اليد تحت إشراف المدرب الرئيسي الكابتن إبراهيم المصري،

وبمشاركة اللاعب العالمي أحمد الأحمر، والكابتن لوكا، والكابتن علي زين والكابتن كريم هنداوي، وأكاديمية التنس تحت إشراف المدرب الرئيسي الكابتن رمضان وفا، وأكاديمية كرة السلة ويرأسها البطل العالمي مدحت وردة.

جدير بالذكر أن البطولة هي أول بطولة للجمهورية للبادل تقام على أرض نادي ماونتن فيو MV Clubالرياضي والاجتماعي في iCity أكتوبر بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل، بالتزامن مع افتتاح النادي يوم 13 ديسمبر الحالي.