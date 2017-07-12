اختتام التدريب البحرى المصرى الفرنسي كليوباترا 2017

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان اكبر التدريبات البحرية بالبحرين الأحمر والابيض المتوسط

تنفيذ معركة تصادمية وعمليات ابرار بحرى بإشتراك حاملتى المروحيات “انور السادات” “وجمال عبد الناصر”

بدور إبراهيم

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا 2017) والذي استمر لعدة أيام بالبحرين الأحمر والمتوسط، حيث ينفذ التدريب بإشتراك العديد من القطع البحرية للجانبين وحاملتى المروحيات “جمال عبدالناصر” و “أنور السادات”.

اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها تنفيذ تشكيلات الإبحار والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، واستقبال وإقلاع الطائرات الهل على حاملتى الطائرات لكلا الجانبين، والتدريب على كافة مراحل المعركة التصادمية فى عرض البحر، وتأمين الوحدات البحرية المشاركة فى التدريب باستخدام أسلحة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أعمال الانزال البحري للافراد والمعدات علي الساحل باستخدام وسائل الإبرار الخاصة بمختلف القطع البحرية، وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على كافة المواقف الطارئة بكفاءة عالية.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق أول كريستوف برازوك قائد القوات البحرية الفرنسية والذى أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة في التدريب وبالجهد المبذول والمستوي المتميز للقوات المنفذة للتدريب وقدرتها علي تنفيذ مختلف المهام ، مؤكدا علي عمق العلاقات التي تربط العسكرية المصرية والفرنسية ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية على عمق العلاقات التى تربط الدولتين الصديقين وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري للعناصر المشاركة فى التدريب والتطلع الى المزيد من التدريبات فى المرحلة القادمة.

يأتى التدريب كليوباترا 2017 فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو حديث فى أساليب القتال البحرى والتعرف على التكتيكات البحرية الحديثة اثناء تنفيذ الاعمال القتالية بالبحر مما ساهم بشكل كبير فى ثقل مهارات العناصر المشاركة على تنفيذ كافة المهام وصولا إلى اعلى معدلات كفاءة والإستعداد القتالى العالى.