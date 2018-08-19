اختبار طلاب الطب «أونلاين»

تعاقدت شركة IT-BLOCKS للبرمجيات، على تنفيذ النظام الالكترونى لمسابقة اختبار قدرات طلاب الجامعات المصرية، المعروفة بإسم «MCQ» أو «الأسئلة متعدة الاختيارات».

وقالت مصادر مقربة من الشركة إن المنظومة تستهدف قياس القدرات الفكرية لعدد 500 طالب أونلاين، مرحلة أولى، من طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب فى 5 جامعات منها عين شمس، والمنصورة، وأسيوط، و6 أكتوبر، بالتعاون مع 3 شركات عالمية هى «مايكروسوفت» و«جاما ليرن» و«ماكات الإنجليزية» المتخصصة فى حلول التعليم التفاعلى.

و«MCQ» هى اختصار «multiple choice questions»، أكثر أنواع الاختبار انتشارا فى الجامعات، خاصة امتحانات القبول للدراسات العليا، واختبارات اللغات متعددة المستويات، وتتميز بأنها تعتمد على درجة فهم الطالب للمادة العلمية التى يدرسها طوال العام، مع عدم استخدام الإجابات المطولة، والحفظ.

وأوضحت مصادر أن فكرة المشروع تعتمد على قياس القدرات المعرفية والفكرية للطالب فى مختلف المجالات دون تدخل بشرى، لمعرفة مدى الاستفادة العلمية التى تم تحصيلها من خلال الدراسة الجامعية خلال السنوات الثلاث الأولى فى كلية الطب، يلى ذلك عقد اختبار أونلاين يهدف إلى قياس التفكير النقدى، ومهارات الطلاب فى مواجهة المواقف الصعبة، وحل المشكلات بأسلوب علمى.

وأكدت المصادر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شهد مراحل الإطلاق الرسمى للمشروع وفقا للمعايير العالمية، الأربعاء الماضى، عبر تكنولوجيا الفيديو كونفراس، تحت إشراف مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.