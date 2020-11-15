اختبار شبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة

قال المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنه تم اختبار وتجربة شبكة كهرباء وإنارة منطقة الإسكان الاجتماعي شمال المدينة لعدد 56 عمارة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بعدد 118 قطعة، مخصص منها 82 قطعة.

وأضاف محمد، أنه تم إجراء التجربة بحضور الشركة المنفذة للمشروع، وشركة توزيع الكهرباء وأعضاء لجنة الاستلام بجهاز المدينة، وتم إطلاق التيار الكهربائي بها بعد نجاح التجربة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن جهاز المدينة يعمل على الاهتمام بالبنية الأساسية فى مختلف مناطق المدينة، وكذلك توفير الخدمات المختلفة للسكان.