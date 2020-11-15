عقـــارات

اختبار شبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة

شمال المدينة لعدد 56 عمارة
خالد الأسمر 7:52 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 7:52 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنه تم اختبار وتجربة شبكة كهرباء وإنارة منطقة الإسكان الاجتماعي شمال المدينة لعدد 56 عمارة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بعدد 118 قطعة، مخصص منها 82 قطعة.

وأضاف محمد، أنه تم إجراء التجربة  بحضور الشركة المنفذة للمشروع، وشركة توزيع الكهرباء وأعضاء لجنة الاستلام بجهاز المدينة، وتم إطلاق التيار الكهربائي بها بعد نجاح التجربة.

اقرأ أيضا  «المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي خدمية في مدينة العبور الجديدة

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن جهاز المدينة يعمل على الاهتمام بالبنية الأساسية فى مختلف مناطق المدينة، وكذلك توفير الخدمات المختلفة للسكان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

ملف الكاتب خالد الأسمر

اقرأ أيضاً

شركة SODIC : من الصعب تحقيق مستهدف تعاقدات العام الحالى بسبب كورونا

خالد بدر الدين 8:56 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

القائم بأعمال «النوبارية الجديدة» يتفقد المنطقة الصناعية بالمدينة ويتابع ما تم تنفيذه

خالد الأسمر 8:09 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

وزير الإسكان: غداً بدء إجراءات حجز 820 وحدة بمنطقة أرض مطار إمبابة

شريف عمر 4:27 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

«ماتيتو» تفاوض شركة عقارية لتنفيذ محطة معالجة صرف صحى لمجمع سكنى بالقاهرة الكبرى

عمر سالم 11:13 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

هيئة المجتمعات العمرانية تسحب 40 مليار جنيه من قرض «الأهلى» و«مصر»

شريف عمر 9:42 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

المجلس التصديري : صادرات الرخام والجرانيت تسجل 144 مليون دولار (جراف)

محمود زكي 8:09 م, السبت, 14 نوفمبر 20