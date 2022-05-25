«اختبار أحمال قواعد خرسانية».. حقيقة انهيار كوبري في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تداول عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إنهيار أحد الكباري في محافظة الجيزة وإحداث تلفيات ببعض السيارات وإصابة عدد من المواطنين.

وبالفحص تبين أنه أثناء إضطلاع إحدى شركات الإنشاءات بإجراء إختبار أحمال للقواعد الخرسانية الخاصة بأحد المحاور بمنطقة الطالبية بالجيزة، سقطت بعض الكتل الخرسانية بموقع المشروع مما أدى إلى إحداث تلفيات بإحدى السيارات، دون حدوث إصابات.

وأشار الفحص إلى التصالح مع مالك السيارة دون تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة محل الواقعة.