اختبارات كلية الشرطة 2022.. آخر موعد 22 سبتمبر وهذا رابط الاستعلام عن النتيجة

ينتهي موعد التقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة واختبارات كلية الشرطة 2022 بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية يوم الخميس الموافق 22/9/2022، بعدما مدت وزارة الداخلية التقديم لمدة أسبوع نظرًا للإقبال من الطلاب، حيث كان مقررًا لها الانتهاء في 15 سبتمبر.

وقد قررت وزارة الداخلية السماح للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم (شهادة مؤقتة – إفادة)، بالحصول على المؤهل الجامعي، وذلك لحين استخراج أصل شهادة التخرج، مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة اختيار الطلبة الجدد “الهيئة” إلا عقب تقديم أصل الشهادة.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

وتقدم “المال” للطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، لينك معرفة نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022، من على موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت:

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/

وبدأ التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2022 في الأول من أغسطس الماضي، عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لأول مرة ضمن تيسيرات مقدمة للطلاب

ومنحت وزارة الداخلية تيسيرات مقدمة للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة العام الدراسي 2022-2023 وجاءت كالتالي:

تيسيرات الداخلية

وتمثلت التيسيرات في الآتي:

-إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء الأمور في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة، والوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

-طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين يحتوى على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

-طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة الذي يحتوي على معلومات عن مصر، وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.

-إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية.

-إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق.

-إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

-إعداد منفذ للأحوال المدنية لإستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق.

-تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية (الرئيسية – رقم 5) للرد على استفسارات المترددين.

-إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات، للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم.

-توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة، وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق (24109102 – 24109117).

شروط عامة

ولاجتياز اختبارات الشرطة يجب أن يتوفر في الطالب عدة شروط وهي:

أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

3- ألا يزيد السن في أكتوبر 2022 عن 22 عامًا ميلادية للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، و28 عامًا لحملة المؤهلات العليا.

4- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

6- أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

7-ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

الضباط المتخصصين

وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات العليا:

1-نفس الشروط السابقة عدا ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

2-أن يكون حاصلًا على المؤهل الدراسي العام الحالي 2022، أو السابق 2021.

3-ألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 28 عامًا للحاصلين على الليسانس أو البكالريوس أو ما يعادلها، 30 عامًا للحاصلين على الماجيستير، و35 عامًا للدكتوراه.

4-أن يكون التقدير العام مقبول للمتقدمين من كلية الحقوق وتربية رياضية، وجيد لباقي التخصصات.

اللياقة البدنية

أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

ب): توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90).

ج): أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

هـ): أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

وبالنسبة لقسم الضباط المتخصصين أطباء، أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

اختبارات كلية الشرطة 2022

1- اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

2- اختبار المقاس والقوام: ويقاس فيه طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين، للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذى لا يستوفى تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من (تناسب الطول مع الوزن “الطول – 90”)، وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

3- الكشف النفسي: يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4- الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5- كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6- لجنة الاختيار (الهيئة): عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

7- الكشف الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على “القلب – البطن”، رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم “صائم – مفطر”، وظائف الكبد والكليتيـن الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.