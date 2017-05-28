اختبارات سلامة أمريكية 14 سيارة فقط آمنة في مصر

شريف عيسى أظهرت اختبارات سلامة أجراها مركزا أمريكا على عدة سيارات أن 29 سيارة من بين 43 اختبرتها، تتوافر بها معدلات الأمان، بينها 14 سيارة تطرح في مصر. ورغم تخطي تلك السيارات لاختبارات السلامة، لكن ينبغي التنويه إلى أن السيارات المطروحة من نفس العلامة في مصر، قد لا تنطبق عليها نفس معايير الأمان ال

شريف عيسى



أظهرت اختبارات سلامة أجراها مركزا أمريكا على عدة سيارات أن 29 سيارة من بين 43 اختبرتها، تتوافر بها معدلات الأمان، بينها 14 سيارة تطرح في مصر.



ورغم تخطي تلك السيارات لاختبارات السلامة، لكن ينبغي التنويه إلى أن السيارات المطروحة من نفس العلامة في مصر، قد لا تنطبق عليها نفس معايير الأمان التي تم اختبارها في أمريكا.



وأظهرت اختبارات مركز التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأمريكي IIHS، أن سيارات ميني كوبر وهوندا سيفك ونيسان سنترا وBMW X1 ومرسيدس بنز C-Class وهيونداى توسان وسوناتا وكيا سبورتاج وفولكس فاجن (جولف وباسات) وأودي Q7 و A6، وفيات X500، وفولفو XC90،، تتمتع بأعلى درجات الأمان والسلامة وفقاً للاختبار.



و IIHS هي مؤسسة أمريكية مستقلة غير هادفة للربح تأسست فى عام 1959 من قبل 3 جمعيات تأمين تستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 80% من سوق التأمين الإجمالى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تستهدف إعداد دراسات وأبحاث علمية للحد من الخسائر والوفيات والإصابات والأضرار فى الممتلكات والناجمة عن حوادث السيارات.



ويتضمن الإختبار 5 أنواع من الاصطدامات لقياس مدى تحمل السيارة وهم الاصطدام من جانب، والمتداخل من الأمام، والجانب، وقوة السقف، وقوة مساند الرأس والمقاعد، فضلاً عن مدى قدرة السيارة على تجنب وقوع الاصطدام الأمامى.



ووفقاً للدراسة المعلنة، فإن ما يقرب من 67% من السيارات والتى تتمتع بأعلى درجات للسلامة والأمان والمشتمل عليها الدراسة ليست متوافرة بالساحة المحلية، بإجمالى 29 سيارة.