اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2022.. رابط وخطوات التقديم

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2022، للمصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام 2022، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2022 وخطوات التسجيل..

خطوات التقديم لاختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2022

إدخال رقم الدخول والرقم السري الذي تسلمه الطالب عند تسجيل بياناته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني، من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

سيتم فتح الموقع للتسجيل وحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 25/8/2002، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المُحددة على النحو التالي:-

على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا.

اختبارات القدرات للشهادات المعادلة 2022.. رابط التقديم

أدرجت الوزارة رابط التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022، عبر الرابط التالي من «هنا» https://tansik.digital.gov.eg/application/، برقم الدخول والرقم السري الذي تسلمه الطالب عند تسجيل بياناته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني.

مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022

فتح الموقع أبوابه للتسجيل وتم حجز الاختبارات بداية من يوم الخميس 25/8/2022، لإجراء الاختبارات في الأماكن والمواعيد المُحددة كانت على النحو التالي:

اختبارات القدرات الفنون الجميلة «عمارة» و«فنون» لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان يوم السبت 27 أغسطس 2022.

اختبارات القدرات الفنون التطبيقية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان يوم الأحد 28 أغسطس 2022.

اختبارات القدرات الإعلام لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية الإعلام جامعة القاهرة يوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022.

اختبارات القدرات التمريض والمعاهد الفنية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية التمريض جامعة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022.

اختبارات القدرات التربية الفنية جامعة حلوان وكلية التربية الفنية جامعة المنيا لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

اختبارات القدرات التربية الموسيقية جامعة حلوان لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

اختبارات القدرات الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022.

اختبارات القدرات التربية النوعية موسيقية، شعب التربية الموسيقية بكليات التربية، قدرات التربية النوعية «فنية»، وشعب التربية الفنية بكليات التربية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

اختبارات القدرات التربية النوعية «شعبة المسرح التربوي» بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية التربية النوعية جامعة المنصورة يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022.

اختبارات كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات «حلوان، السويس، بني سويف، سوهاج» لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022.

اختبارات التربية الرياضية «بنين» لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022.

اختبارات التربية الرياضية «بنات» لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:

صورة من شهادة الثانوية المعادلة «العربية أو الأجنبية» الحاصل عليها الطالب.

مُستند تحقيق شخصية.

عدد 4 صور شخصية.