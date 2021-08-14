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احصل على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

تتيحها بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات القليلة المقبلة
جهاد سالم 8:19 م, السبت, 14 أغسطس 21 8:19 م, السبت, 14 أغسطس 21

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تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2021 خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 ، عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر من خلال الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي.

ويعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، غدا الاحد.

وذلك نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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ومن المقرر ، أن تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 ، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

رابط النتيجة

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الازهرية 2021 ، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي :https://www.azhar.eg/splash.html

يذكر أن عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2021 ، بلغ 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات.

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وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة.

كما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

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بقلم جهاد سالم

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